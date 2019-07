von Brigitte Chymo

Als „durchwegs erfolgreich“ beurteilte Armin Brutsche, Präsident des SV Blau-Weiss Murg, die zurückliegende Saison für die Jugendmannschaften des Vereins. In der SG Murgtal schafften die A-Junioren mit einem sechsten Platz den Klassenerhalt in der Bezirksliga, und die B-Junioren verpassten nur knapp den Aufstieg. In beiden Mannschaften gab es immer wieder Probleme mit der Besetzung und Motivation der Spieler.

Gute sportliche Leistungen

Jeweils zwei Teams waren bei den D- und E-Junioren gemeldet. Die Mannschaften D1 und E1 erreichten jeweils zweite Plätze in ihren Staffeln. Bei der F-Jugend steht noch mehr der Spaß an Bewegung im Vordergrund. Beim Fußball wird viel Wert wird auf Fairplay und Kameradschaft gelegt. Bei den Bambinis, dem allerjüngsten Fußballnachwuchs, wird der Umgang mit dem Ball spielerisch erlernt.

Die SG Murgtal mit dem SV Niederhof, die seit dem letzten Jahr wieder aktiv ist, funktioniere ganz gut, meldete der Präsident und lobte generell zur Jugendarbeit, dass Hervorragendes geleistet werde. Brutsche erwähnte auch das Jugendfördertraining am Sonntagmorgen, in dem einzelne Jugendspieler gezielt gefördert werden: „Das lohnt sich.“

Mehr Engagement gewünscht

Für die Zukunft wünscht sich der Präsident des SV Blau-Weiss, dass sich noch mehr Personen an der ehrenamtlichen Arbeit beteiligen. Ausdrücklicher Dank ging an die Organisatoren des Festakts zum 100-jährigen Bestehen, das am vergangenen Sonntag mit einem Familientag gefeiert wurde. Es sei wichtig, dass weiterhin gut gearbeitet werden und der Zusammenhalt weiter gut bleibe.

Bei den Neuwahlen bestätigte die Versammlung Nils Delpho als Jugendleiter in seinem Amt. Delpho ist in Doppelfunktion gleichzeitig Kassierer der Jugendabteilung. Schriftführerin ist weiterhin Saskia Waßmer. Neu im Leitungsteam ist Giovanni Mangano, der auf Ben Scaravilli als stellvertretenden Jugendleiter folgt. Die langjährige Leiterin der Jugend Tischtennis, Claudia Völkle, kündigte an, ihr Amt an Johannes Lauber zu übergeben. Die Jugendmannschaft hatte in der Bezirksliga einen guten dritten Platz belegt.