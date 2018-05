Murg Jugendliche versuchten in Tankstelle einzubrechen

Die drei Jugendlichen versuchten maskiert die Scheibe einer Tankstelle einzuwerfen. Als dies misslang, flüchteten sie. Die Überwachungskamera der Tankstelle hatte den Einbruchsversuch allerdings festgehalten, und dank des Hinweises eines Bürgers konnten die Täter noch in der Nacht vorläufig festgenommen werden.

Drei Jugendliche versuchten in der Nacht zum Dienstag in eine Tankstelle in Murg einzubrechen. Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Bürgers konnten die Jugendlichen noch in der Nacht vorläufig festgenommen werden. Gegen 2 Uhr in der Nacht hatten die Jugendlichen maskiert versucht, die Scheibe der Eingangstüre einzuwerfen. Als dies misslang flüchteten die Täter, waren zuvor aber von der Überwachungskamera der Tankstelle aufgenommen worden. Nach Sichtung des Videomaterials war klar, dass sich die drei mutmaßlichen Täter in der Nähe aufhielten. Sie wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen sind im Gange.