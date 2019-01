Für ein ausverkauftes Café "Verkehrt" sorgten in Oberhof am Samstagabend Jürgen Waidele & Friends. Die Jazzer vom Bodensee brachten soulige, funkige und jazzige Arrangements auf die Bühne. Der Auftritt eröffnete das neue Halbjahresprogramm der Hotzenwälder Kleinkunstbühne (HKKB).

Variable und vielseitige Stimme

Jürgen Waidele, der mit seiner variablen und vielseitigen Stimme und seiner Fingerfertigkeit am Keyboard das Herz der Gruppe darstellt, sorgte für eine aufgeheizte Stimmung im voll besetzten Café. Seine Freunde Rainer Apel an der Gitarre, Peter Keller am Bass, Alex Friedrich am Schlagzeug und Arno Haas am Saxophon taten das übrige, um die vielen Fans und Zuhörer zu begeistern.

Ein "Best of" aus über 30 Jahren

Neben weltbekannten Coversongs brachte die Gruppe, die für einige Lieder von Sängerin Elysa Kay unterstützt wurde, auch eigene Kompositionen auf die Bühne. Die vorgetragenen Stücke stellten dabei ein "Best of" der Band dar, die seit den 1980er Jahren auf der Bühne steht. Der "Maestro", wie Waidele gerne genannt wird, sorgt seit dieser Zeit für eine besondere Magie.

Gesanglicher Schlagabtausch

Die aus Eritrea stammende Sängerin sorgt dabei immer wieder für den musikalischen Gegenpart zu dem eher rauchig klingenden Jürgen Waidele. So lieferten sich die beiden auch bei ihrem Auftritt in Oberhof einen gesanglichen Schlagabtausch. Der Klassiker "Keep that groove", der Waidele seinem seit der Bandgründung mit auf der Bühne stehenden Schlagzeuger Alex Friedrich widmete, durfte natürlich nicht fehlen. Neben rein instrumentalen Parts wurde es zwischendurch auch immer wieder rockig und kratzig, was die Vielschichtigkeit der Gruppe unter Beweis stellte. Musikalisch orientiert sich Waidele vor allem an Soulsängern der "alten Schule" wie Wilson Pickett, Arthur Conley oder Solomon Burke.

Am Beginn stand die Jugendblaskapelle

Der aus Konstanz stammende Jürgen Waidele begann sein musikalisches Talent bereits mit zwölf Jahren in der Jugendblaskapelle Allensbach auszuleben. Mitte der 1960er Jahre entdeckte er dann seine Liebe für Rock- und Tanzmusik. Seit den 1980er Jahren komponiert er selbst Stücke und schrieb auch Filmmusik für den SWR. In dieser Zeit gründete er sein bis heute erfolgreichstes Projekt Waidele's Conversation. Waidele ist im Café "Verkehrt" seit vielen Jahren ein gern gesehener und besuchter Gast. Sein diesjähriger rockig-souliger Auftritt bestätigte diese Tatsache aufs Neue.