Jörg Höhne gibt sein Amt als Vorsitzender des SV Blau-Weiß Murg vorzeitig ab. Ursprünglich hatte er noch die Hauptversammlung im Sommer 2019 abwarten wollen, um den Vorsitz an ein Dreierteam zu übergeben. Jetzt will Höhne schon in den nächsten Tagen zurücktreten. "Das Amt belastet mich sehr. Ich kann es nicht so ausführen, wie ich möchte. Ich würde mich auch gerne wieder mehr um mein Geschäft kümmern können", erklärte der Selbständige am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung. In einer Whatsapp-Nachricht hatte er wenige Tage vorher mitgeteilt: "Ich bin von vielen Menschen, überwiegend von den Möchtegern-Fußballern, enttäuscht."

Verein feiert 2019 sein 100-Jähriges

Im Augenblick macht Höhne Urlaub auf den Kanaren. Sobald er nächste Woche wieder daheim in Murg sei, werde er seinen sofortigen Rücktritt erklären, so Höhne. Erst vor drei Wochen hatte der SV Blau-Weiß bekanntgegeben, dass zum Geschäftsjahr 2019/2020 Frank Mike Mutter, Dietmar Zapf und Christian Kaiser den A-Kreisligisten im Team führen würden. Das Amt des stellvertretenden SV-Vorsitzenden ist derzeit unbesetzt. Nächstes Jahr will der Verein sein 100-jähriges Bestehen feiern.

