von Melanie Dramac

Die Hotzenwälder Kleinkunstbühne (HKKB) wählte in der jüngsten Hauptversammlung im Café Verkehrt in Oberhof ein gleichberechtigtes Dreierteam für zwei Jahre an ihre Spitze. Die neuen Vorstände sind (vorne von links) Gabriele Schmidt, Marion Diemer und Kurt Zimmermann. Kurt Zimmermann bleibt weiterhin Kassierer und Gabriele Schmidt wurde in ihrem Amt als Schriftführerin bestätigt. Beisitzer sind wie bisher (hinten von links) Till Erb und Peter Maier.

Zum Kassenprüfer wurden in der Versammlung Blondie Wallaschek und Elisabeth Möller-Giesen gewählt. Eine Satzungsänderung vor der Wahl machte die flexiblere Zusammensetzung des Vorstandes möglich. Alle Änderungen wurden einstimmig genehmigt. Weitere Informationen über den Verein und sein Programm sind im Internet (www.hkkb.de).