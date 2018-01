Murg Jahreskonzert der Feuerwehrmusik Murg widmet sich dem Thema Freiheit

Beim Jahreskonzert der Feuerwehrmusik Murg steht das Thema Freiheit im Mittelpunkt.

„Freiheit in der Musik“ war das große Thema des Jahreskonzertes der Feuerwehrmusik Murg am Samstagabend in der gut besuchten Murgtalhalle. Das Orchester unter der Leitung von Robert Rüegsegger präsentierte ein Programm, das in seiner Abfolge eine Überraschung für die Zuhörer, zu denen auch Bürgermeister Adrian Schmidle zählte, darstellte.

Den Abend eröffnen durfte zunächst das Junior- und später das Jugendorchester der Musikvereine Murg und Niederhof. Den Jungmusikerinnen Melissa Schubert, Alisa Weber und Eva Hekisch wurde zum absolvierten bronzenen Musikleistungsabzeichen gratuliert. Dirigiert werden die Nachwuchsmusiker von Sabrina Kurz und Daniela Seitz, wobei letztere das musikalische Zepter nach vier Jahren aus familiären Gründen niederlegte. Die Feuerwehrmusik, deren Besetzung durch Sabrina Siebold an der Klarinette, Claudia Rüegsegger und Andreas Ebner am Waldhorn und Verena Friedmann am Schlagzeug vervollständigt wurde, präsentierte ein abwechslungsreiches Programm. Die Musicalmelodie „Hinterm Horizont“ von Udo Lindenberg, welche durch den Gesang von Tamara Vökt und Michael Mörsdorf der New Gospel Singers Murg zum Leben erweckt wurde, stellte dabei den Höhepunkt des ersten Hauptteils dar. Aber auch die „Russian Tales“, ein russisches Volkslied in drei Sätzen, ließ den Freiheitsgedanken spürbar werden.

Nach der Pause konnten einige treue Passivmitglieder für ihre dauerhafte Vereinsunterstützung geehrt werden. Für 25 Jahre Mitgliedschaft waren dies Irmgard Fräßle, Dieter Stoll, Dirk Bauknecht und Werner Posniak. Für 40 Jahre wurden Franz Merkle und Norbert Döbele und für 50 Jahre Hans Thoma ausgezeichnet. Willi Brotz unterstützt den Verein sogar seit 60 Jahren. Die Jubilare erhielten als Dankeschön einen Fotokalender mit den Jahreshöhepunkten der Feuerwehrmusik und einen zünftigen Marsch als musikalischen Gruß. Den zweiten Teil eröffnete das Stück „The Olympic Spirit“, welches für die Olympischen Spiele 1968 in Mexiko geschrieben wurde. Es folgte das Motto-Stück „Freiheit“ von Kurt Gäbele und ein Zusammenschnitt des Musikers Marius Müller-Westernhagen. Als Zugabe für den nicht enden wollenden Applaus hatte sich die Feuerwehrmusik eine moderne „Body-Percussion“-Einlage einfallen lassen, bei der die Musiker mit Haushaltsgegenständen und ihren eigenen Körpern fetzige Rhythmen und eine belustigende Showeinlage machten. Die musikalische Freiheit zeigte sich also in vielen Facetten.