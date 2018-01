Murg Jahresfeier des SV NIederhof bietet das Beste am laufenden Band

Das spritzige Programm zur Jahresfeier des SV Niederhof lässt die rund 300 Besucher in der Sabine-Spitz-Halle staunen.

Niederhof (her) Nach dem Motto „Das Beste kommt zum Schluss“, waren die etwa 300 Besucher der Jahresfeier des Sportvereins Niederhof, die am Samstagabend in die neu renovierte Sabine Spitz-Halle gekommen waren, gespannt, was sich hinter den Themen verbirgt, die im Programm angekündigt wurden: ob es sich dabei um den Zwergenauftritt, das Knieballet, Rotkäppchen einmal anders oder die Blues Brothers handelte. Alle Mannschaftsteile des SV Niederhof, von den fünfjährigen Stoppelhopsern bis zu den Vorständen des FC Binzgen und des SV Niederhof, hatten sich etwas ausgedacht, das sie den Gästen, vor allem Mitglieder, Freunde und Verwandte des SVN und des FC Binzgen, am laufenden Band darboten. Selbst den kleineren Kindern, die unbeschwert im Saal und direkt vor der Bühne herumtollten, wurde es nicht langweilig, noch wurden sie zum Erstaunen ihrer Eltern, müde, als der Zeiger der Uhr schon auf elf zuging. Wie Vorsitzender Oliver Zurnieden bei der Begrüßung der Gäste erklärte, wolle man die Jahresfeier, die nach drei Jahren stattfand, jetzt wieder alle zwei Jahre durchführen. Zu den Gästen und Freunden des SVN, die er begrüßte, gehörte Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Fürst, die Ortsvorsteherin von Niederhof, Edith Becker und so mancher Gemeinde- und Ortschaftsrat.

Dass die Mitglieder der Jugendmannschaften von B bis F, die Damenmannschaft und die 1. bis 3. Mannschaft Fußballspielen können, wussten die Murger und Niederhofer Bürger schon. Dass sie aber auch auf der Bühne Spitze waren, erfuhren sie an diesem Abend. Sowohl Oliver Zurnieden als auch der Jugendleiter Frank Eckert führten gekonnt durch das Programm. Viel Applaus erhielt die E-Jugend, als sie in weißen Hemden auf die Bühne kamen und den Hit von Herbert Grönemeyer „Männer“ vortrugen. Dass das Rotkäppchen der Großmutter „Griechischen Wein“ in den Wald brachte und der böse Wolf und der Jäger mit ihr tanzten, war wirklich anders, als dass das Märchen der Brüder Grimm es erzählte. Selbst Edith Becker und Sabine Strasser, die sich der Magier Henry Zeller als Assistentinnen auf die Bühne holte, kamen nicht dahinter, wie er ein Seil, dass Sabine Strasser zuvor zerschnitten hatte, wieder nahtlos zusammenfügte. Dass Edith Becker statt ihrer Kontonummer, die Telefonnummer des Magiers auf die Karte geschrieben hat, damit hatte der Magier nicht gerechnet. Mit dem Auftritt von Manuela Gerspach als alte Jungfer Zenzi, die endlich einen nicht mehr ganz taufrischen Ehemann gefunden hat und dem Auftritt des SVN-Vorstands, der in gestreiften Badeanzügen buchstäblich abgesoffen sind, endete das Programm, dass die Choreografin Katarina Keller so gestaltet hat, dass keine Langeweile aufkam. Die Mädels des KJG sorgten dafür, dass immer Speisen und Getränke zu den Tischen kamen, mit dessen Erlös die Feier, für die der SVN keinen Eintritt verlangte, finanziert wurde.