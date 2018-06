Murg Ja zur Kindergartenplanung 2018/19

Kindergartenplätze werden knapp. 2017 höchste Geburtenrate seit 15 Jahren. Neue Kindertagesstätte mit 1 Million Euro gefördert.

Murg (chy) Die geplante Kindertagesstätte im Areal In der Mühle wird mit einer Million Euro bezuschusst werden. So die gute Nachricht von Bürgermeister Adrian Schmidle zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung. 607000 Euro fließen vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, weitere 360000 Euro kommen vom Regierungspräsidium Freiburg. Die Verwaltung hofft zudem auf weitere Fördermittel. Im Ausgleichsstock sei ebenfalls ein Antrag gestellt, erklärte Schmidle. Der Gemeindekasse tät's gut, kostet das Großprojekt doch satte fünf Millionen Euro.

Die Kindergartenplanung für das Jahr 2018/19 sowie die Entwicklung der Folgejahre zeigen jedoch die Notwendigkeit. Während aktuell die Situation bei den Kindergartenplätzen ausgeglichen ist, werden laut Geburtenstatistik ab dem neuen Jahr Kindergartenplätze fehlen. Von statistisch gesehen 13 fehlenden Kindergartenplätzen in 208/19 bis hin zu 51 fehlenden Plätzen in 2020/21.

Grund ist der Anstieg bei den Geburtenzahlen. 2014 gab es in Murg nur noch 42 Kinder, kletterten dann aber bis 2017 auf 77 an. Das ist die höchste Geburtenrate der letzten 15 Jahre. Weil zusätzlich zu den Kindergartenplätzen auch Kinderkrippenplätze fehlen, beschloss der Gemeinderat im vergangenen Jahr den Neubau einer Kindertagesstätte.

Für 2018/19 schreibt die Kindergartenplanung in den örtlichen Kindergärten vor: Im Kindergarten St. Josef in Murg zwei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten. Im Kindergarten St. Hildegard in Murg zwei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten. Im Evangelischen Kindergarten Weizenkorn in Murg eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten und eine altersgemischte Gruppe mit ebenfalls verlängerten Öffnungszeiten. Im Kindergarten Arche Noach in Niederhof werden es zwei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten sein, eine Ganztagesgruppe und eine Kleinkindergruppe. Der Kindergarten Regenborgen in Oberhof hat eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten und eine Kleinkindergruppe. In Hänner hat der Kindergarten Spatzennest zwei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten. Der Gemeinderat stimmte dieser Planung für 2018/19 zu.