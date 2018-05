Bad Säckingen Internationale Volkswandertage locken rund 540 Teilnehmer

540 Teilnehmer nehmen an den 27. Internationalen Volkswandertagen der Hotzenwälder Wanderfreunde Laufenburg-Murg teil.

Bei schönstem Sommerwetter wanderten am Wochenende 540 Wanderbegeisterte bei den 27. Internationalen Volkswandertagen. Ausrichter waren die Wanderfreunde Laufenburg-Murg. Vorsitzender Anton Huber freute sich die besten Gruppen nach zwei Tagen auszuzeichnen zu dürfen. Mit 59 Wanderer kamen die Wanderfreunde aus Herlisheim (Frankreich) aus den ersten Platz. Sie waren damit die Größte teilnehmende Gruppe und hatten zusätzlich noch die weiteste Anreise. Auf den zweiten Platz kamen die heimischen Oberhofer mit 56 Teilnehmern. Den dritten Platz belegten die Wallbacher mit 47 Teilnehmern. Vierter wurde Titisee-Neustadt mit 40 , Fünfter Wehr-Öflingen mit 30, Sechster Weil am Rhein mit 27 und Siebter wurde die Wandergruppe aus Göschweiler mit 25 Teilnehmer. Als heimische Gruppe wurden die Obersäckinger Hexen mit einem Präsent belohnt, welche mit 36 Wanderer teilgenommen haben. Zweiter wurden in dieser Kategorie die Moosteufel Hänner mit sieben Wanderer. Vorsitzender Anton Huber freute sich sehr über die vielen Teilnehmerund auch DVV Vizepräsident Albert Huber fand nur lobende Worte über den gelungenen Tag, welchen sich der Landesvorsitzende Albert Huber anschloss. „Jetzt im Frühling ist es schön zu sehen, wie sich die Natur verändert und sie alle haben gestern und heute die Schönheit der Gemeinde Murg bei den Wanderungen gesehen“, ergänzte Bürgermeisterstellvertreter Herbert Steinmeier an.

Auf drei Wanderstrecken ging es von der Murgtalhalle aus. Sechs, Zehn und 20 Kilometer Wanderstrecke standen zur Auswahl. Antreten konnten Vereine, Gruppen oder auch Einzelpersonen. Spaß an der Bewegung stand an erster Stelle. So ging die sechs Kilometer Strecke nach Rhina über den Murger Weg am Rhein entlang zurück. Die zehn Kilometer Strecke über Niederhof nach Rhina und zurück nach Murg und die 20 Kilometer lange Strecke über Niederhof nach Binzgen, Laufenburg und Rhina am Rhein zurück.