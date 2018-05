Murg Initiator der Organisation "Plant for the Planet" ist zu Gast bei Murg im Wandel

Initiator der Organisation "Plant for the Planet" ist zu Gast bei Murg im Wandel

Das Ziel der Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet, zu deutsch Pflanzen für den Planeten, ist es, weltweit 1000 Milliarden Bäume zu pflanzen. Über 15 Milliarden sind es bereits, und wenn die Zahl in diesem Jahr weiter nach oben klettert, dann ist das auch mit ein Verdienst der bürgerschaftlichen Initiative Murg im Wandel. In der Reihe Murger Zukunftsgespräche wird Montag, 15. Oktober, Felix Finkbeiner nach Murg kommen. Finkbeiner, ein 20-Jähriger Student aus Pähl in Bayern, war neun Jahre alt, als er ein Referat für den Unterricht zum Thema Klimawandel vorbereitete.

Für dieses Referat hatte er auch die Idee, dass Kinder in jedem Land 1 Million Bäume pflanzen könnten. Kurz darauf gründete er die Schülerinitiative Plant-for-the-Planet. In Plant-for-the-Planet-Akademien bilden sich seitdem Kinder und Jugendliche gegenseitig zu Multiplikatoren aus, die die Idee der Klimagerechtigkeit weiter verbreiten. Das Netzwerk ist inzwischen weltweit aktiv. Kinder aus 93 Ländern beteiligten sich bereits an der Initiative und pflanzten über 15 Milliarden Bäume. Eine neue Dimension erhielt die Initiative, als 2011 im Rahmen der UN-Klimakonferenz in Durban das UN-Umweltprogramm UNEP die Verantwortung für die „UN Billion Tree Campaign“ an Plant-for-the-Planet übertrug.

Das Zukunftsgespräch in Murg mit Felix Finkbeiner am Montag, 15. Oktober, ist aber nur der Anfang. Samstag, 20. Oktober, findet dann eine von Plant for the Planet geleitete Akademie in Murg statt, an der etwa 100 Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren aus der Hochrheinregion beidseits des Rheins teilnehmen werden. Diese Kinder werden zu „Nachhaltigkeitsbotschaftern“ für ihre jeweiligen Umfelder wie Familien, Schulen und Vereine geschult.