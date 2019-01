Einen musikalischen Dialog mit dem Publikum ging die FeuerwehrmusikMurg unter der Leitung von Robert Rüegsegger bei ihrem Jahreskonzert in der Murgtalhalle ein. Beginnen durfte das Junior- und JugendorchesterMurg & Niederhof unter der Leitung von Sabrina Kurz.

Das Jugendorchester spielte die Stücke „Feuerwerksmusik“ und „Gathering in the Glen“. Im Anschluss präsentierten die ganz Kleinen den „Gallant March“, bevor zum Abschluss gemeinsam als Dialog das Stück „Happy T(w)ogether“ vorgetragen wurde.

Zwiegespräch als Motto des Konzertabends

Nach der tollen Leistung des Nachwuchses eröffnete die FeuerwehrmusikMurg ihr Konzert mit „Band Power“. Dazu verteilten sich die Musiker in der Halle und führten einen musikalischen Eingangsdialog. Wie der erste Vorsitzende Michael Bäumle erläuterte, sollte das tonale Zwiegespräch das Motto des Konzertabends darstellen.

Mit dem Werk „Dialog der Generationen“ wurde dabei vor allem die unterschiedliche Zeitwahrnehmung verschieden alter Menschen in den Vordergrund gerückt und musikalisch verarbeitet. Weiter ging es mit zwei Dialogen der Nationen, die in den Stücken „Schweizer Mosaik“, das diverse Landesmelodien verband und „Celtic Rock“, der irische Rhythmen, die an „Lord of the Dance“ erinnerten, auf die Bühne brachte, zu finden waren.

Hits aus den 60er und 70er Jahren

Nach der Pause präsentierte die Feuerwehrmusik „Gentlemen of Music“, das Hits der 1960er und 70er Jahre vereinte. Mit „Best of Vicky Leandros“, das ein Medley aus drei Stücken der Sängerin darstellte, verursachten die Musiker mit dem Ausschnitt „Theo, wir fahr’n nach Lodz“ einen Ohrwurm bei ihren Zuhörern. Im Anschluss wurde der musikalische Teil für einen besonderen Dialog unterbrochen.

Der Bezirksvorsitzende Peter Matt durfte den Musiker Marc Hammel an Trompete und Flügelhorn für 25 Jahre aktive musikalische Tätigkeit mit der silbernen Ehrennadel auszeichnen. Michael Bäumle ernannte ihn außerdem zum Ehrenmitglied und die FeuerwehrmusikMurg würdigte ihn mit einer Bildergalerie aus seinen Vereinsjahren sowie dem Ehrungsmarsch „Arsenal“.

Der Bezirksvorsitzende Peter Matt (links) konnte Marc Hammel (Mitte) für 25 Jahre aktives musikalisches Engagement auszeichnen. Michael Bäumle (rechts) ernannte Hammel außerdem zum Ehrenmitglied. | Bild: Michelle Güntert

Das Konzert wurde mit einem Dialog unter Welthits; „Walking on Sunshine“ sowie einem Joe Cocker Medley; abgeschlossen. Gedankt wurde den beiden musikalischen Aushilfen, Claudia Rüegsegger am Schlagwerk und Andreas Ebner am Waldhorn. Zum ersten Mal auf der Bühne saßen Christoph Giegrich am Waldhorn und Jannik Bäumle an der Posaune. Sie hatten kürzlich das bronzene Leistungsabzeichen erfolgreich absolviert.