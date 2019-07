von Brigitte Chymo

Weil die 13 schwerstbehinderten Bewohner des Kinderheims Doll noch keine neue Bleibe haben, wird die Pflegeeinrichtung nicht wie angekündigt zum 31. August geschlossen, sondern bis Ende des Jahres weiterbetrieben. Gemeinderäte äußerten sich in der jüngsten Sitzung kritisch zum Fortgang der Dinge. Es war von Enttäuschung die Rede und darüber, dass der Betreiber wohl schließen wolle.

Noch im Februar hatte die Gemeinde Murg dem Kinderheim Doll angeboten, bei der Suche nach einem freien Träger behilflich zu sein und die Kosten für die Ausarbeitung eines tragfähigen Konzepts zu übernehmen. „Wir haben nichts mehr gehört“, sagte dazu Bürgermeister Adrian Schmidle auf Anfrage von Rat Georg Kirschbaum (SPD) zum Stand der Dinge. Schmidle erklärte auch, dass das Landratsamt weiterhin in Kontakt zur Pflegeeinrichtung stehe und meinte: „Es sieht nicht gut aus.“

Rat Roland Baumgartner (FW) gab sich enttäuscht ob der vergeblichen Bemühungen: „Ich habe den Eindruck, der Betreiber möchte schließen.“ Dem stimmte Ratskollege Georg Kirschbaum zu, der in seiner Anfrage auch auf eine Online-Petition zugunsten des Kinderheims Doll und auf einen Bericht in der SWR-Landesschau Mitte Juni verwiesen hatte. Es sei nicht hilfreich, wenn in der Landesschau ein sehr emotionaler Bericht komme, meinte Kirschbaum.

Ines Bauernfeind, die zusammen mit Hella Doll und André Doll Betreiberin der Pflegeeinrichtung ist, erklärte auf Anfrage des SÜDKURIER: „Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Es ist definitiv nicht so, dass wir schließen wollen, wir müssen schließen.“ Mit den verbleibenden acht Personen nach einem Umbau sei es nicht möglich, das Heim kostendeckend zu führen und Personal zu bezahlen.

Die drohende Schließung zum 31. August ist mittlerweile verschoben. Die Betriebserlaubnis des Heims wird verlängert. „Es gibt uns noch bis Ende des Jahres. Wir werden pflegen, bis der letzte Bewohner anderswo untergebracht ist“, kündigte Bauernfeind an. Ihre Suche nach einer Unterbringung der 13 Heimbewohner war bislang vergebens: „Wir bekommen sehr viele Absagen. Keiner hat bis dato eine feste Zusage.“ Zum Wohle der Bewohner hofft sie, dass sie im Kollektiv und am Hochrhein oder wenigstens in kleinen Grüppchen untergebracht werden können. Das schon gekündigte Personal steht zum Kinderheim Doll. „Das Personal ist loyal, es wird bis zum Schluss bleiben“, ist sich Bauernfeind sicher.

