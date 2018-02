Oberhof Hiss im Café "Verkehrt": Musikalische Grüße von der hohen See

Stefan Hiss und seine Band im Café "Verkehrt": Piratenpolkas und selbstironisches Machotum.

Auf eine Kreuzfahrt durch die musikalischen Polka-Meere nahm am Samstagabend die Band Hiss die zahlreich erschienen Zuhörer im Café "Verkehrt" in Oberhof mit. Die fünfköpfige Gruppe bestehend aus Sänger Stefan Hiss am Akkordeon, Volker Schuh am Bass, Michael Roth an der Mundharmonika, Thomas Grollmus an Gitarren und Mandoline sowie Bernd Öhlenschläger am Schlagzeug trug Stücke aus ihrem mittlerweile achten und neuesten Album "Südsee, Sehnsucht & Skorbut" (2018) vor.

Hiss berichtete in selbstironischer und lockerer Weise von unglaublichen Erlebnissen mit Schmugglern und Piraten und verarbeitet das Heimweh auf hoher See. Dabei greift die Band alte Seemannslieder wieder auf, kreiert Piratenpolkas und präsentiert einen Tiefsee-Tango. Da den fünf Musikern einmal ihre zu männlich-dominierende Sicht auf die Dinge vorgeworfen wurde, führten sie mit dem Stück "Sibirische Liebe" ein Werk aus weiblicher Betrachtungsweise auf, welches jedoch von einem Mann geschrieben wurde. Auch damit bewiesen die fünf, dass man nicht immer alles zu ernst auffassen sollte.

Mit viel Humor gingen sie auch die Themen Liebe, Alkohol und Tod an und erläuterten, warum man auf keinen Fall in der eigenen Heimat "verscharrt" werden sollte. Gerade durch diesen neuen ungenierten Blick auf die Dinge regte Hiss zum Nachdenken an. In Stücken wie "Von Sansibar nach Santa Fé" oder "Seefahrer" waren außerdem die musikalische Abenteuerlust und der Forschungsdrang der Musiker zu spüren, die sich nicht auf ihren Erfolgen ausruhen möchten, sondern stattdessen ihre Leidenschaft mit der Welt teilen wollen.

Seit über 20 Jahren steht die Kapelle Hiss nun schon auf der Bühne, hat über 2000 Konzerte absolviert, ihre Musiker sind längst Lieblinge der Zuhörer. Das kam auch beim Auftritt im Café "Verkehrt" zum Ausdruck. Dort konnte man sie glatt mit einer Unterhaltungsband auf einem Kreuzfahrtschiff verwechseln, die die Reisenden mit guter Laune und Musik zum Mitschunkeln bewegen sollte.