Murg Hilfe aus der Nachbarschaft

Frauen machen sich in häuslicher Altenpflege fitVerein für Nachbarschaftshilfe vor Gründung.

Im Januar des vergangenen Jahres startete Elisabeth Radloff aus Hänner die Runden Tische als Diskussionsplattform dafür, wie Senioren, Kranken und anderen Hilfsbedürftigen in der Gemeinde besser geholfen werden kann. Inzwischen ist diese Initiative bereits einen großen Schritt vorangekommen und wird bald konkret Nachbarschaftshilfe anbieten können. Mehrere Frauen besuchten in den vergangenen Monaten an 18 Abenden den Kurs "Betreuung in der häuslichen Altenpflege" und stehen nun kurz vor dem Abschluss. Dienstag, 24. April, wird den Teilnehmerinnen mit dem Abschluss auch ihr Zertifikat im Alten Rathaus überreicht. Dieses Zertifikat wird vom Landratsamt Waldshut anerkannt.

"Ohne Nachbarschaftshilfe geht es nicht mehr", warb Initiatorin Elisabeth Radloff in der jüngsten Gemeinderatssitzung für das nächste Etappenziel der Initiative, die Gründung eines Vereins für Nachbarschaftshilfe. Für Anfang Juni ist die Gründungsversammlung geplant. "Wir brauchen jede Unterstützung, sowohl finanziell wie auch ideell", so Radloff, die nicht nur darauf hofft, dass viele Mitglieder den zukünftigen Verein mittragen, sondern dass auch die Gemeinde finanzielle Unterstützung leisten wird. "Wir erfüllen damit auch eine kommunale Aufgabe", betonte Radloff. Eine Unterstützung durch die Gemeinde hätte nicht zuletzt den Pluspunkt, dass vom Land noch einmal der derselbe Betrag in die Kassen des Vereins gespült würde.

Fast ein Fünftel der Bürger von Murg sind älter als 65 Jahre. Aber nicht nur die Senioren sind Zielgruppe der Nachbarschaftshilfe. Jeder der Hilfe braucht, ist beim Verein an der richtigen Adresse. Egal ob Kranke oder etwa Alleinerziehende. Dennoch: "Wir ersetzen keine Professionalität, wir verstehen uns als Ergänzung", stellte Radloff klar, dass die Arbeit der Nachbarschaftshilfe nicht die einer Sozialstation oder der Sozialen Mobilen Pflege unnötig macht. Auch für den Ortsseniorenrat will der neue Verein zur Nachbarschaftshilfe keine Konkurrenz sein.

Themen der 18 Abende umfassenden Ausbildung in der häuslichen Altenpflege waren unter anderem der Umgang mit Hilfsbedürftigen, Krankheitslehre, im Speziellen auch Demenz, sowie das Thema Tod und Sterben. Es gehe darum, zu unterstützen, eigene Fähigkeiten zu erhalten, führte Radloff aus und wies gleichzeitig darauf hin, dass, sobald eine Pflegegrad vorhanden, die Kosten für die Inanspruchnahme der Hilfe erstattbar sind.