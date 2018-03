Murg Herausforderung: Radsportverein Eintracht Niederhof steht vor einer großen Aufgabe

Der Radsportverein Eintracht Niederhof ist auf der Suche nach einem neuen Hauptsponsor.

In seinem 95. Vereinsjahr kann der Radsportverein "Eintracht Niederhof" einige treue Mitglieder für ihr Engagement ehren, steht aber auch vor der großen Aufgabe, einen neuen Hauptsponsor anzuwerben, nachdem sich der bisherige Unterstützer Rothaus in Zukunft anderweitig orientiert. "Wir vom RSV waren immer Vordenker für andere Vereine", lobt Ehrenpräsident Wolfgang Tritschler den Radsportverein Niederhof an dessen Mitgliederversammlung im Gasthaus "Engel" in Niederhof. Daher sei auch die Suche nach einem neuen Förderer nicht unlösbar.

2018 sollen daneben weitere Ziele fokussiert werden. Die begonnen Renovierungsarbeiten am alten "Milchhüsle", das im vergangenen Dezember offiziell in den Besitz des RSV überging, sollen fortgesetzt werden. Zudem soll die von einem Sturm verwüstete Mountainbike-Strecke in Niederhof wieder befahrbarer gemacht werden, wozu Edith Becker die Hilfe der Gemeinde zusicherte. "Ihr leistet eine wichtige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben", lobte sie die Arbeit des RSV. Becker wurde auch als Leiterin der anstehenden Teilwahlen bestimmt. Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt Dieter Weniger; sein Vorgänger Winfried Moser ließ sich zum Aktivbeisitzer ernennen. Kassierer bleibt Heiko Erler und auch Roland Wiesler wurde wiedergewählt. Öffentlichkeitsreferent bleibt Heinz Ohrem.

Zudem konnte Wolfgang Tritschler einige Jubilare auszeichnen. Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft waren dies Sina Wohner, Diana Stoll, Mirko Gerspach, Jasmin Beine sowie Sibylle und Lukas Junghans. 20 Jahre aktiv dabei sind Giovanna Casubolo, Gudrun Knobloch, Gerlinde Wagner, Renate Hofmann, Irina Studinger und Simon Witulski. Im Förderbereich unterstützen Doris Ruede den Verein seit 20, Birgit Dörflinger, Martin Eschbach und Sascha Wiesler seit 30 und Eduard Denz seit 40 Jahren. Getreu dem Motto des Vereins "Sport ist schön" durften die elf Abteilungen des RSV Niederhof bestehend aus Mountainbike (Kinder/Jugend und Erwachsene), Rappel-Zappel und Vorschulturnen, Toben-Turnen-Tanzen, Hip-Hop-Crew, Badminton, Bodyforming, Gesund und Fit, Lauftreff und Ü 50 ihren Rückblick auf 2017 vornehmen, was anhand diverser Bildillustrationen einen Eindruck hinterließ. Insgesamt ist der Verein mit 318 Gesamtmitgliedern, wovon 238 aktiv sind, gut aufgestellt, möchte aber weiterhin Mitglieder gewinnen und die Einwohner mit seiner Leidenschaft für den Sport anstecken.

