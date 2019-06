von Charlotte Fröse

Die Gebührensatzung für den unabhängigen Gutachterausschuss der Gemeinde Murg ist beinahe 40 Jahre alt und steht damit aktuell in keinem Verhältnis mehr zum effektiven Aufwand. Um dem tatsächlichen Stand gerecht zu werden, ist eine Anpassung der Gebühren unumgänglich.

Da es sich dabei um eine wichtige Angelegenheit der Ortschaften handelt, hat der Gemeinderat Murg im April die Neufassung der Gebührensatzung zunächst zur Vorbereitung in die Ortschaftsräte verwiesen. In der Sitzung des Ortschaftsrats Niederhof lag am Dienstagabend die Neufassung der Gebührensatzung auf dem Tisch der Ortschaftsräte. Sie stimmten einhellig der Neufassung zu. Am 1. Juli wird das Thema in der Murger Gemeinderatsitzung behandelt.

Ortsvorsteherin Edith Becker begrüßte am Ratstisch Sabine Hüther von der Geschäftsleitung des Gutachterausschusses, die den Ortschafträten über die Arbeit des Ausschusses Informationen gab. Hüther gab die aktuelle Deckungslücke mit rund 8000 Euro/Jahr an. Das Gesamtvolumen der Geschäftswerte betrug in den Jahren 2016 bis 2018 rund 12,5 Millionen Euro.

Hüther erklärte, dass der Aufwand für ein Gutachten im Durchschnitt rund drei Stunden betrage. Für die Vorbereitung und die Ausarbeitung der Gutachten durch die Geschäftsstelle kämen weitere Stunden dazu, so dass im Durchschnitt je Gutachten acht Stunden benötigt würden. Damit lägen die Kosten, alleine für den Zeitaufwand bereits bei rund 700 Euro je Gutachten. Die Erträge seien gegenüber den Aufwendungen für Gutachten zu niedrig, argumentierte Hüther.

Der Gutachterausschuss gibt zu bedenken, dass die bisher erhobenen Gebühren in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Aufwand stehen. Zudem habe sich durch Änderungen der Wertermittlungsrichtlinien der Zeitaufwand erheblich vergrößert.

Entschädigungen werden angepasst

Für die ehrenamtlich tätigen Gutachter wurden außerdem in der Vergangenheit die Entschädigungen angepasst oder erhöht. Beispielsweise wurde für einen Geschäftswert von 15 000 Euro bisher eine Gebühr von 100 Euro verlangt. Zukünftig soll die Gebühr dafür 502,50 Euro betragen. Die Gebühren sind gestaffelt nach dem Geschäftswert. Durch die Neuordnung der Grundsteuer sieht Sabine Hüther zudem mehr Arbeit auf den Gutachterausschuss zukommen.