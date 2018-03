Murg Gut umsorgt: Förderverein kümmert sich mit großem Engagement um die Antoniuskapelle in Oberhof

Der Förderverein, der sich um die Pflege des Kleinods in Oberhof kümmert, plant noch weitere Projekte.

Hänner (cbn) Der gut organisierte Förderverein der Antoniuskapelle Oberhof hat mit Marina Brödlin eine neue stellvertretende Vorsitzende. Sie übernimmt das Amt von Paul Schmidle, dem Initiator des Vereins. Vorsitzender bleibt Dietmar Brutsche. Dass die kleine Antoniuskapelle im Landschaftsschutzgebiet Thimos gut besucht ist, beweisen die 3496 verkauften Opferkerzen. Roland Baumgartner, Ortsvorsteher von Oberhof, und Dieter Muck, Ortsvorsteher von Hänner, waren sich einig, dass der Verein Großartiges leistet. Roland Baumgartnen sagte: „Die Kapelle ist ein Ort zum Krafttanken, fürs Gebet und in einem hektischen Alltag zur Ruhe zu kommen." Er betonte: "Rechnet man die verkauften Opferkerzen auf den Tag um, sind es zehn Stück am Tag, die entzündet werden“. Er freute sich, dass seine Tochter Marina Brödlin, die an dem Abend verhindert war, das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt. Der Verein wird die Pflege der Antoniuskapelle weiter fortführen und kontinuierlich weiter arbeiten. Dietmar Brutsche erwähnte: "Wir haben uns eine kleine finanzielle Rücklage geschaffen und können es uns auch leisten, manche Renovationen nicht in Eigenleistung zu machen."

Für die Zukunft plant der Verein noch einige Projekte. Dietmar Brutsche sagte: „Die Renovation der Innenwände stehen an, auch die Gartenpflege." Hier möchte der Verein alles einfacher gestalten. "Die Außenanlage soll möglichst pflegeleicht werden", so Dietmar Brutsche. Auch in diesem Jahr feiert der Verein den ökumenischen Gottesdienst am Pfingstmontag. Dietmar Brutsche bedankte sich für die zuverlässige Außenpflege von Bruno Flum. Mit 91 Jahren ist er das älteste Mitglied im Verein und gibt die Pflege nun an Karl-Heinz Kaiser ab. Besonders dankte Dietmar Brutsche dem Ehrpaar Paul und Dorle Schmidle für ihren Einsatz in und an der Kapelle und den schönen Blumenschmuck je nach Jahreszeit.

Der Förderverein

Der Förderverein Antoniuskapelle hat 34 Mitglieder. Erster Vorsitzender des 2004 gegründeten Vereins ist Dietmar Brutsche. Anfänglich war das Ziel die 1845 im Thimos abgetragene Antoniuskapelle neu zu erbauen. 2005 konnte die Kapelle eingeweiht werden. Der Schwerpunkt liegt auf dem Erhalt und die Pflege der Kapelle. Infos unter Telefon 07763/208 10.