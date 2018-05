Murg Guggenmusiker aus Niederhof zeichnen 34 langjährige Mitglieder aus

Die Fröscheloch-Echo Niederhof hinterlässt an Fasnacht viele gute Eindrücke. Dirigent Thomas Fräßle lobt die Guggenmusiker.

„Wir haben bei unseren Auftritten gute Eindrücke hinterlassen“, lobte Dirigent Thomas Fräßle die Guggenmusiker vom Fröscheloch-Echo an der Hauptversammlung am Samstagabend im neuen Vereinsheim in Murg. Sowohl in Murg wie in der Region und darüber hinaus begeisterten die Gugger das Publikum.

Vor allem die monatlichen freiwilligen Proben über die Sommerzeit hätten sich musikalisch positiv ausgewirkt, betonte Fräßle. Auch weiterhin stehe das Ziel fest, nämlich gute Musik zu machen. Bereits am 4. April fällt der Proben-Startschuss für die kommende Saison mit neuen Musiker und neuen Stücken. Hans-Jürgen Dietrich von der Murger Narrenzunft verteilte an die Guggenmusiker eimerweise Honig, sprich Lob und Dank, für das aktive Mitwirken an der Fasnacht. „Ihr gehört zur Murger Fasnacht wie das Amen in der Kirche“, stellte er zufrieden fest.

Der Murger Gemeinderat Otto Frommherz, der den Dank der Gemeinde für die Teilnahme an der Fasnacht überbrachte, hatte bei den Teilneuwahlen für den Vorstand leichtes Spiel. Es ergaben sich keine Neuerungen. Wiedergewählt wurden die Vizevorsitzende Kristina Metzger, der Kassierer Martin Fräßle, Tourmanager Giuseppe Cefola und der Besitzer Axel Tönjes.

Der Probenbesuch lag im vergangenen Vereinsjahr mit 70,1 Prozent leicht über dem Durchschnitt vom Vorjahr. Bei den Auftritten waren 78,6 Prozent der Musiker präsent und bei den Arbeitsdiensten waren 86,4 Prozent anwesend. Mit jeweils 100-prozentiger Anwesenheit sowohl bei den Proben, Auftritten und Arbeitsdiensten glänzten Andrea Brugger, Jürgen Rück, Thomas Fräßle und Alex Tönjes. Als neues Mitglied wurde Katharina Maurer-Fräßle in die Reihen der Guggenmusiker aufgenommen.

Für die Ehrung treuer Mitglieder brauchte der Vorsitzende Jürgen Rück einen langen Atem. Geehrt wurden vorwiegend in Abwesenheit 33 Passivmitglieder. Für zehn aktive Jahre wurde Sebastian Döbele geehrt. Für 25 Jahre wurde das Passivmitglied Jürgen Baier ausgezeichnet. Für 20-jährige Treue erhielten eine Urkunde: Markus Stoll, Christof Berger, Walter Bono, Hans-Jürgen Dietrich, Martin Eschbach, Tanja Ganser, Sandra Gerspach, Stefanie Heitzler, Carsten Hilbert, Ute Höhne, Blanka Keller, Dietmar Lerch, Beatrix Lüthe, Christine Schmidle, Bernd Schmidt, Annerose Schöke, Sascha Straup, Rainer Thoma, Wolfgang Vögtle, Jürgen Weniger, Gerta Wiesler und Hiltrud Wilms. Seit zehn Jahren Passivmitglied sind: Michaela Anspach, Wolfgang Butz, Nadine Cefola, Dagmar Ebner, Karl Henkel, Anne Michel, Norbert Schmidt, Diana Stenzel und Kerstin Strittmatter.