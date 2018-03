Murg Gesundheit ist in Indien meistens ein Privileg für Reiche

Arndt Dohmen berichtet von seinen Erfahrungen als Arzt in den Slums von Kalkutta. Sein jüngster Einsatz ist seit sechs Wochen zu Ende.

Die Faire Eine Welt und Murg im Wandel laden laden am Donnerstag, 8. März, um 20 Uhr zu einem Vortrag mit dem Mediziner Arndt Dohmen ins Magnushaus in Murg ein. Der Murger Internist berichtet über seine Arbeit im Team der German Doctors (Deutsche Ärzte) und über das Leben der Menschen, bei denen kein gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Erfolg ankommt.

Indien ist ein Land voller Widersprüche: Einerseits verzeichnet es seit Jahren ein rasantes Wirtschaftswachstum, andererseits sterben hier mehr Kinder unter fünf Jahren und mehr Mütter nach der Geburt als in den meisten anderen Ländern der Welt. In fast allen Metropolen findet man heute glitzernde Shopping Malls, wenige Hundert Meter entfernt davon schicken mittellose Eltern ihre Kinder auf die Einkaufsstraßen zum Betteln, weil in einem Land mit so großer Armut wie in Indien nur noch unterernährte Kinder einen gewissen Mitleidseffekt bei den vorbeihastenden Passanten auslösen, heißt es in der Ankündigung.

Auch im Gesundheitswesen leben die Inder demnach mit dem krassen Gegensatz, dass man in hoch modernen Privatkliniken jede nur denkbare medizinische Behandlung auf höchstem Qualitätsniveau erhalten kann, gleichzeitig aber in den vielen Elendsvierteln der großen Megastädte keine ärztliche Hilfe angeboten wird, weil die Slumbewohner sich die Behandlung finanziell nicht leisten können.

In diesen Brennpunkten der gesellschaftlichen Ungleichheit arbeiten seit mehr als 30 Jahren die German Doctors, um die Ärmsten der Armen medizinisch zu versorgen. Arndt Dohmen nimmt regelmäßig an solchen ärztlichen Hilfseinsätzen teil. Vor wenigen Wochen ist er von einem sechswöchigen Aufenthalt in den Slums von Kalkutta heimgekehrt.