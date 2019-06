von Werner Probst

In der Jahreshauptversammlung des größten Oberhöfer Vereins, „Gesund und fit in Oberhof“, wurde bei den Teilneuwahlen die bisherige Vorsitzende Sonja Eckert einstimmig wiedergewählt. Neue Kassiererin wurde Gerda Sönmez, die Heike Emlinger ablöste, während Frank Zeiser weiterhin als Beisitzer dem Vorstand angehören wird.

Lob für Heike Emlinger

Mit viel lobenden Worten wurde die scheidende Kassiererin Heike Emlinger bedacht, die für den Posten nicht mehr kandidierte. Sie habe viele Jahre die Kasse gewissenhaft geführt, lobte die Vorsitzende Sonja Eckert ihre gute Arbeit als Kassiererin und überreichte ihr unter dem Beifall der Mitglieder ein Blumengebinde. Alle Bemühungen des Wahlleiters, Ortsvorsteher Roland Baumgartner, waren allerdings vergeblich, für den nicht mehr kandidierenden Beisitzer Markus Brenner ein Nachfolger zu finden. So wird dieser Posten bis zur nächsten Hauptversammlung unbesetzt bleiben.

514 Mitglieder aus 16 Gruppen

In 16 Gruppen trainieren die 514 Mitglieder in den verschiedensten Sportangeboten. Deutlich in der Zahl überlegen sind dabei die weiblichen Teilnehmer, die 333 Sportlerinnen stellen, während das männliche Geschlecht mit 181 Teilnehmern vertreten ist. Während das jüngste Mitglied noch kein Jahr alt ist, ist das älteste Mitglied bereits 87 Jahre alt. Die meisten Teilnehmer stellt der Ortsteil Oberhof mit 213 Mitgliedern, gefolgt von Hänner (104), Niederhof und Murg mit jeweils 44 Sportbegeisterten. Mit 70 Sportbegeisterten ist die Stadt Laufenburg vertreten und selbst fünf Görwihler scheuen die doch beträchtliche Anfahrt nicht, sich in Oberhof sportlich zu betätigen.

Zwei neue Übungsleiter

Über die gute Entwicklung der verschiedensten Gruppen zeigte sich die Vorsitzende Sonja Eckert sehr erfreut. Zu den erfreulichsten Aspekten gehört, dass der Verein zwei neue Übungsleiter hat, die erfolgreich ihre Lehrgänge absolvierten, weitere Mitglieder aber auch Schulungen machten, um bei Sportverletzungen schnelle Hilfe zu bieten. Nicht zufrieden war der Verein mit dem Besuch des Rosenmontagshocks. Verschiedenste Vorschläge wurden gemacht, worüber schlussendlich der Vorstand beraten wird.