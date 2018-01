Murg Gemeinde Murg will Tageseltern unterstützen

Die Infoveranstaltung zur Tagesbetreuung war gut besucht. Das Modell ist für den Bürgermeister mehr als eine Interimslösung

Als eine der wenigen Kommunen im Landkreis Waldshut will die Gemeinde Murg die Tagesbetreuung von Kindern durch Tageseltern künftig tatkräftig unterstützen. Sowohl mit Räumen wie auch mit Geldmitteln. Hintergrund ist der steigende Bedarf an Krippen- wie auch Kindergartenplätzen in der Gemeinde. Da die geplanten Betreuungseinrichtungen im Areal In der Mühle frühestens im kommenden Jahr zur Verfügung stehen werden, besteht Handlungsbedarf. Gestern lud die Gemeinde nun zu einer Infoveranstaltung für Bürger, die grundsätzlich Interesse daran haben, Kinder tagsüber zu betreuen. Rund zehn Personen kamen.

„Wir freuen uns, dass so viele da sind“, so Claudia Wüllner-Böhmer, die Fachfrau für Qualifizierung von Tageseltern im Jugendamt Waldshut zur Begrüßung der Runde im Ratssaal des Murger Rathauses. Ein Begrüßungssatz, der symptomatisch für die Situation im Kreis ist. Denn für gewöhnlich besteht nur wenig Interesse an dem jährlichen Kurs, in dem sich Tagesmütter und -väter für eine Betreuung qualifizieren. Ende Februar startet nun der nächste Kurs, weshalb die Gemeinde Murg rechtzeitig vorher zu dieser Infoveranstaltung einlud, um ihr Anliegen auf den Weg zu bringen. Die Gemeinde hat vor allem die Betreuung von Kleinkindern im Fokus. Derzeit stehen in den verschiedenen Kindergärten insgesamt 23 Plätze zur Verfügung. Die vergangenen drei Jahre konnte die Kinderkrippe Löwenburg in Laufenburg aushelfen, aber jetzt werden die Plätze dort für Kinder aus der eigenen Kommune benötigt. Laut Kindergartenbedarfsplanung vom Sommer 2017 steigt die Zahl der fehlenden Plätze von 14 auf 21 Plätze in diesem Jahr.

Rechnerisch fehlen 2019/20 sogar 40 Plätze. Um das „Loch zwischendrin“, wie Bürgermeister Adrian Schmidle die Versorgungslücke bis zur Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte "In der Mühle" nannte, zu schließen, unterstützt die Gemeinde, wo sie kann. Zum Beispiel mit Räumen und kindgerechter Ausstattung im Neubau der leerstehenden Murgtalschule, da Tageseltern nicht zwangsläufig bei sich zu Hause betreuen müssen.

Auch die Kosten für die erweiterten Führungszeugnisse, eine der formalen Voraussetzungen überhaupt in der Betreuung aktiv werden zu können, wird die Gemeinde tragen. Darüber hinaus zahlt die Verwaltung pro Kind und Stunde Betreuung zwei Euro an den jeweiligen Stundensatz der Betreuungsperson. Erhält zum Beispiel ein Elternpaar für das Kleinkind unter drei Jahren 5,50 Euro Zuschuss vom Jugendamt und addieren sich die 2 Euro der Gemeinde hinzu, dann erhält die Tagesmutter oder -vater in jedem Fall 7,50 Euro pro Stunde.

Tagesmütter und -väter arbeiten auf selbstständiger Basis und verlangen im Landkreis Waldshut derzeit je nach Alter des Kindes zwischen 6,50 und 8 Euro pro Stunde. Den jeweiligen Tarif bestimmen sie. Claudia Wüllner-Böhmer und ihre Kollegin Tina Mülhaupt, Fachbereichsleiterin der Kindertagesbetreuung, informierten die Anwesenden, darunter auch einen Mann, über den gesamten Bereich der Tagesbetreuung. Dazu gehören die Einkommensfragen, aber vor allem auch die formalen Voraussetzungen, Kinder betreuen zu dürfen. Pflegeerlaubnis, Qualifizierungskurs, Eignung der Tagespflegepersonen, kindgerechte Räumlichkeiten und vieles mehr kam zur Sprache.

„Tagespflegepersonen haben denselben Auftrag wie Erzieherinnen“, so Wüllner-Böhmer zur Bedeutung von Tageseltern. Nähere Informationen sowie Kontaktdaten finden sich auf www.landkreis-waldshut.de. Auf der Startseite leitet ein Button „Ämterübersicht“ weiter zum Jugendamt und der Kindertagespflege. Für Bürgermeister Adrian Schmidle ist das Modell der Kinderbetreuung durch Tagesmütter und -väter mehr als nur eine Interimslösung bis zur Inbetriebnahme der neuen Einrichtungen "In der Mühle". „Es soll weitergehen und nicht auf zwei Jahre beschränkt sein“, so Schmidle mit Blick in die Zukunft und auf das Baugebiet „Auf der Leim“. Dort entstehen 50 neue Bauplätze: „Wir werden Bedarf haben.“