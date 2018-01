Bad Säckingen Geld- und Bewährungsstrafe nach Berufungsverfahren

In einem Berufungsverfahren am Landgericht Waldshut wurde ein Fall von gefährlicher Körperverletzung neu aufgerollt. In Berufung gegangen waren zwei Angeklagte.

Ein 35-jähriger Arbeitsloser war wegen zweimal gefährlicher Körperverletzung, einmal Beleidigung und einmal Drohung vom Amtsgericht Bad Säckingen im November 2015 zu einer Haftstrafe von 13 Monaten ohne Bewährung verurteilt worden, der andere 24-jährige Angeklagte war wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung zu einer Strafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Richter Marc Gerster wandelte die Haftstrafe des einen Angeklagten in eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten um mit einer Bewährungszeit von vier Jahren, der andere Angeklagte bekam 120 Tagessätze zu je 35 Euro.

Verteidiger Patrick Steiger hatte bei seinem Mandanten, dem 35-jährigen Angeklagten für elf Monate auf Bewährung plädiert, Urs Gronenberg, für eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 35 Euro für seinen Mandanten. Staatsanwalt Michael Blozik hatte sich bei dem einen Angeklagten für eine Gesamtstrafe von einem Jahr und sieben Monaten ohne Bewährung ausgesprochen, bei dem anderen für 180 Tagessätze zu jeweils 40 Euro.

Im Juli 2014 soll der ältere der beiden Angeklagten auf einen früheren Freund mit einem Baseballschläger eingeschlagen und ihn dabei an Kopf und Brustkorb verletzt haben. Er hatte davor in der Wohnung des Freundes in Murg gewohnt, der ihn angeblich ohne ersichtlichen Grund der Wohnung verwiesen habe. Dieser sei mit seiner damaligen Partnerin, die wiederum die Ex-Freundin des anderen Angeklagten war, in der Wohnung aufgetaucht und habe ihn beschimpft. Der Streit sei eskaliert und der 35-Jährige soll den ehemaligen Freund mit dem Baseballschläger traktiert haben.

Im Fall der zweiten Körperverletzung hatten die beiden Angeklagten das Opfer mit seiner Partnerin in einer Spielothek getroffen und ihm gedroht, er komme hier nicht lebend heraus und aufgefordert er solle herausgehen und seinen Mann stehen. Als der Geschädigte mit dem Auto nach Hause fahren wollte, hatte der eine Angeklagte die Autotür festgehalten und der andere habe ihn mehrfach getreten.

Die beiden Verteidiger, der Staatsanwalt und Richter Gerster zogen sich dann zur Beratung zurück. Als Ergebnis der Beratung erklärten sich die Beteiligten der Verhandlung bereit, die Berufung auf die Rechtsfolgen zu beschränken. Das käme einem Geständnis gleich, erklärte der Richter. Jetzt ginge es nur noch um die Höhe der Strafe. Ein finanzieller Ausgleich für den Geschädigten und eine Entschuldigung könnte sich dabei günstig für die Angeklagten auswirken, so Gerster.

"Mein Mandant weiß, dass es heute um vieles geht“, so Steiger. Er habe ein gut gefülltes Vorstrafenregister. „Er hat aber bereits die Reißleine gezogen und hat praktisch ein Geständnis abgelegt. "Dazu seien die Taten bereits über drei Jahre her. Für einen minderschweren Fall hingegen hielt Gronenberger die Tat seines Mandanten. „Es ging immer um Mann zu Mann“, erklärte er. „Sie haben den Schuldspruch stehen lassen; wir reden nur noch über die Strafe“, wandte sich Blozik dann an die Angeklagten.

Zu Gunsten sehe er bei dem 35-Jährigen den Zeitablauf und das Bemühen um Wiedergutmachung. Zu seinen Lasten die massiven Vorstrafen und Gefängnisaufenthalte, die ihn nicht davon abgehalten hätten, weiter zu machen. Er sehe keine Grundlage für eine Bewährung, fuhr der Staatsanwalt fort.

Bei dem anderen Angeklagten wertete er das Geständnis als positiv. Zu Lasten lege er ihm seine frühere Vergangenheit und dass er den aktiven Part im Fall der zweiten Körperverletzung übernommen habe. Ein Gesichtspunkt habe ihn dann zu einem Urteil mit Bewährung bewogen. Der Angeklagte sei bereits ein Jahr und vier Monate in Haft gewesen. Danach habe er sich innerhalb eines Jahres und sieben Monaten nur eine Geldstrafe eingehandelt. „Sie müssen sich selbst an den Haaren aus dem Sumpf ziehen“, ermahnte er den Angeklagten. „Das ist kein Geschenk, das ist die letzte Warnung.“