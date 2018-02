Murg Fußgänger von Auto erfasst

Als ein Fußgänger die Straße betrat, streifte ihn ein Auto, so dass er zu Boden stürzte.

Murg – Glück im Unglück hatte am Samstagabend ein 59 Jahre alter Fußgänger, als er von einem Auto erfasst wurde. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sich seine Verletzungen als nicht allzu schwer herausstellten. Laut Polizeibericht musste der Mann über Nacht aber zur Überwachung bleiben. Der Fußgänger hatte kurz nach 20 Uhr die Hauptstraße betreten, um diese zu überqueren. Dabei wurde er von einem Mercedes, der aus Richtung Laufenburg kam, leicht berührt. In der Folge stürzte der Fußgänger auf die Straße und zog sich eine Kopfverletzung zu. Der 43 Jahre alte Mercedes-Fahrer gab zu Protokoll, dass der Fußgänger plötzlich die Fahrbahn betrat, als er schon auf seiner Höhe war. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden fortgeführt.