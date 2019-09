von Maria Schlageter

Sonne, ein kühles Bier in der Hand, vor den Augen ein kämpferisches Fußballturnier und das alles an einem Samstag – für einige ist das der Inbegriff eines gelungenen Wochenendes und eben das hat der SV Hänner seinen Mitgliedern und treuen Fans am vergangenen Samstag geboten. Anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens haben die aktiven Damen und Herren um den Vorsitzenden Dominik Moosmann sozusagen ein Fußballtag deluxe auf die Beine gestellt und dabei den Damenfußball in den Mittelpunkt gestellt.

Leonie Goering (links) und ihre Mannschaftskameradinnen zeigten beim Turnier nicht nur sportliche Leistung, sondern halfen auch hinter den Kulissen der Jubiläumsfeier kräftig mit. | Bild: Maria Schlageter

„Wir wollten auf jeden Fall was machen und unser Jubiläum feiern, 60 Jahre schafft nicht jeder Verein. Und mit dem Damenfußballturnier konnten wir auch den Frauen die Gelegenheit geben sich zu präsentieren“, erzählt Vorstandsmitglied Leonie Goering, während sie sich hinter dem Bierwagen zu schaffen macht. Denn beim SV Männer gilt: Alle packen mit an, sonst wäre ein Jubiläumstag wie am jüngsten Samstag nicht möglich. „Wir habe die Ausgaben gut verteilt, teilweise waren es zwar wenig Leute, aber wir schaffen es“, sagt Goering. Ihren sportlichen Einsatz hat sie schon beim Turnier gezeigt, welches die Hännemer Damen als zweite von drei beendeten. „Dafür, dass wir noch in der Vorbereitung sind und viele verletzt sind, ist das ein gutes Ergebnis“, bilanziert Goering. Als Siegerinnen gingen die Bad Säckingen Mannschaft vom Platz, das Schlusslicht waren an diesem Tag die Görwihlerinnen.

Damenfußball war präsent

Auch für die Herren des SV Hänner lief es an der Geburtstagsfeier sportlich nicht ganz rund: Sie mussten sich bei ihrem zweiten Saisonspiel in der Kreisliga B – das eigens von Sonntag auf Samstag nach Hänner verlegt worden war – mit 1:2 dem SV Buch geschlagen geben. Den Feierlichkeiten tat dies trotzdem kein Abbruch. Bei Gegrilltem, Frischegetränken und einem Pool gab schließlich alles was das gesellige Fußballherz begehrt. Dementsprechend konnte auch Goering, bis auf die verpassten Siege, ein zufriedenes Fazit ziehen. „Genug Zuschauer kann es eigentlich nie geben, aber es waren den ganzen Tag über immer Leute da“, erzählt sie. Vor allem, dass der Damenfußball präsenter war, als an anderen gewöhnlichen Fußballveranstaltungen, hält sie für eine gute Sache. „Es ist schade, dass es sowas nicht öfter gibt.“