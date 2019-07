von Gabriele Rasenberger

Die Nachfolgerin für die Bad Säckinger Gemeindereferentin Ulrike Lebert steht fest: Es ist die 48-jährige Ulrike Roming, die seit 14 Jahren mit ihrer Familie in Murg-Hänner wohnt. Roming ist in Murg aufgewachsen, prägte dort die ehrenamtliche katholische Jugendarbeit mit. Durch die damalige Gemeindereferentin Margarete Lorenz hat Roming ihre Berufung zur Gemeindereferentin entdeckt, berichtet sie unserer Zeitung.

Nach dem Studium absolvierte sie eine einjährige Berufseinführung an der Jesuitenkirche in Heidelberg, dann folgten vier Jahre in Rheinhausen, 17 Jahre in der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck und im vergangenen Jahr wirkte sie in der Seelsorgeeinheit Rheinfelden.

Doch um Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren zu können, hat sie die Chance genutzt, als sie hörte, dass im Bereich Bad Säckingen/Murg eine Gemeindereferentin gesucht wird. „Ich freue mich, näher daheim zu sein“, sagt Roming. Genauso ergeht es ihr mit der Herausforderung: Sie freut sich auf „neue Leute und alte Gesichter“, denn Roming denkt, dass sich einige Leute aus der Zeit in Laufenburg an sie erinnern. Auch wenn Roming in Hänner wohnt, wird ihr Büro in Bad Säckingen sein.

Großer Arbeitsbereich

Roming wird für die ganze Seelsorgeeinheit zuständig sein und dabei „in weiten Teilen die Arbeitsbereiche“ von ihrer Vorgängerin übernehmen. Was sich ändert ist die Erstkommunionsvorbereitung – auch hier ist Roming für die gesamte Seelsorgeeinheit zuständig. Sie wird im Pfarrgemeinderat sein, begleitet Gemeindeteams, hat Beerdigungsdienst, ist für Ministranten und Frauen zuständig und begleitet Familiengottesdienstteams.

Außerdem hält sie acht Stunden Religionsunterricht. Vier davon in der Grundschule Wallbach und vier Stunden in der Anton-Leo-Schule in Bad Säckingen. Sie will sich auch mit ihren Fähigkeiten selbst einbringen. So hat sie vor einiger Zeit die Ausbildung zum „Nordic-Walking-Instruktor“ gemacht. Hier würde sie gerne mit Menschen, die vielleicht der Kirche etwas ferner stehen. Dabei wird auf der einen Seite Nordic-Walking angeboten, auf der andern Seite gibt es spirituelle Angebote dazu. Dies möchte Roming gerne anbieten, hofft, dass eine Gruppe zustande kommt. Bis Roming in der Seelsorgeeinheit anfängt, dauert es noch ein paar Wochen, denn sie fängt erst zum Schulbeginn an.