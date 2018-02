Murg/Laufenburg Für Zentralklinik in Albbruck

Murg und Laufenburg beziehen PositionSPD-Fraktion Murg nennt Verfahren „einen Witz“

Murg/Laufenburg – Die Gemeinderäte von Murg wie auch Laufenburg haben sich in ihren jüngsten Sitzungen für den Standort eines Zentralklinikums in Albbruck ausgesprochen. Während der Beschluss in Laufenburg einstimmig ausfiel, stimmte in Murg die SPD-Fraktion mit Nein, weil nur ein Teil der möglichen Standorte im Landkreis öffentlich bekannt ist. SPD-Fraktionssprecher Georg Kirschbaum meinte: "Dieses Verfahren ist ein Witz."

Nachdem der Landrat die Kreisgemeinden im vergangenen Dezember per Schreiben dazu aufgefordert hatte, sich nach geeigneten Grundstücken für ein Zentralklinikum umzusehen, war in beiden Kommunen zunächst nach gemeindeeigenen wie auch privaten Flächen Ausschau gehalten worden, die den Anforderungskriterien entsprechen. Weder Murger noch Laufenburger wurden fündig. Stattdessen unterstützen beide Gemeinden nun den Standortvorschlag von Albbruck.

Albbruck sei ein geeigneter Standort und auch der beste Standort, meinte die Mehrheit der Murger Räte, die ausdrücklich Wert darauf legte, sich in dieser Frage zu positionieren, auch wenn das Landratsamt den Großteil der möglichen Standorte unter Verschluss hält. Rat Roland Baumgartner (FW) meinte: "Ich bin sehr enttäuscht über diese Öffentlichkeitsarbeit." Ratskollege Georg Kirschbaum (SPD) fühlte sich gar an ein Geheimverfahren erinnert: "Von Bürgerbeteiligung und Transparenz kann keine Rede sein." Kirschbaum führte weiter aus, dass die SPD-Fraktion eine öffentliche Empfehlung für einen Standort des Zentralklinikums solange ablehne, wie dieser nicht bekannt sei. Auch von Bürgerferne und Zynismus war die Rede.

Bürgermeister Adrian Schmidle sprach sich ebenfalls dafür aus, Stellung zu beziehen. Schmidle geht es im Sinne einer gesicherten Gesundheitsversorgung im Landkreis jetzt darum, so zügig wie nur möglich einen Standort zu finden, damit das Zentralklinikum schnell zu realisieren ist.

In Laufenburg hatte der Gemeinderat das Thema bereits am 22. Januar nichtöffentlich beraten und auch abgestimmt. Deshalb ging es am Montag nur darum, die Unterstützung für den Standort Albbruck nochmals öffentlich zu manifestieren. Der Standort Albbruck erfülle alle vom Kreis vorgegebenen Kriterien und liege zudem in der unmittelbaren Laufenburger Nachbarschaft, erklärte Bürgermeister Ulrich Krieger.

Für Irritationen sorgte FW-Stadtrat Bernhard Gerteis mit seinem Ansinnen, die Unterstützung Albbrucks in der Klinikfrage mit der Forderung nach Verlegung der Autobahnabfahrt von Hauenstein nach östlich Albert auf die Gemarkung der Nachbargemeinde. Doch weder Bürgermeister Krieger noch ein anderer Stadtrat gingen auf den Vorschlag von Gerteis ein.

Bei dem Standortvorschlag der Gemeinde Albbruck handelt es sich um überwiegend landwirtschaftlich genutzte Flächen südlich der B 34 und westlich der Kläranlage in Albbruck. Die Fläche ist rund 80 000 Quadratmeter große und im Besitz der Papierfabrik-Nachfolgerin, der Karl-Gruppe. Die Fläche war ursprünglich zur Erweiterung des Fabrikareals und den Bau einer neuen Papiermaschine eingeplant.