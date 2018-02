Hänner Fünf neue Sänger müssen bis zum 1. Juni her

Der Männergesangverein Hänner sieht sein Jahreskonzert im Herbst gefährdet. Der Chor umfasst nur noch 14 Aktive.

„Es geht den Menschen wie den Leuten“, lautet ein geflügeltes Wort. Auch der Männergesangverein Hänner, der am Freitagabend im Feuerwehrgerätehaus Hänner seine Hauptversammlung abhielt, hat wie viele andere Vereine unter dem Schwund der aktiven Mitglieder zu leiden. Waren es im vergangenen Jahr noch 18 aktive Sänger, so sind es dieses Jahr nur noch 14.

Wie Chorleiter Hansi Huber in seinem Bericht erklärte, ist mit einem solch niedrigen Bestand die Ausrichtung des Herbstkonzertes nur schwer möglich. Er appellierte deshalb an die anwesenden 25 aktiven und passiven Mitglieder, bis zum 1. Juni mindestens für fünf neue Sänger zu sorgen. Eine Möglichkeit, aktiv für neue Sänger zu werben, sieht Ortsvorsteher Dieter Muck am 4. März beim Suppen-Sonntag, an dem sich von 11 bis 16 Uhr im Schmidledick-Saal die Hännemer Vereine den Bürgern präsentieren können.

In seinem Jahresbericht blickte Vorsitzender Walter Lauber auf eine Reihe positiver Ereignisse zurück. Im Mittelpunkt stand das Herbstkonzert, das der Männergesangverein im Oktober gemeinsam mit dem Gesangverein Albbruck und fünf Sängerinnen aus Hänner durchführte. Das Konzert wird am 24. März in Albbruck und im April in Erzingen wiederholt. Wenn auch das Mai-Singen am 1. Mai im letzten Jahr verregnet gewesen sei, wolle der Verein an dieser Tradition festhalten, erklärte Lauber. Weitere Termine sind der 28. April zum 175. Jubiläum des Sängerbundes Frohsinn Görwihl, der 9. Juni in Bad Säckingen bei „Der Hochrhein singt“, das Gartenfest bei der Kirche in Hänner am 10. Juni und das eigene Herbstkonzert, das voraussichtlich am 27. Oktober stattfinden wird – falls sich die fünf neuen Sänger finden lassen.

Der Probenbesuch wurde sowohl von Chorleiter Huber als auch vom Vorsitzenden Lauber bemängelt. Er sank von 73 Prozent 2016 auf 69 Prozent 2017. Bei 52 Proben und Anlässen waren die Sänger allerdings auch sehr gefordert. Sechs von ihnen lagen mit über 90 Prozent Anwesenheit (47 bis 49 besuchte Proben) weit über dem Durchschnitt von 69 Prozent.

Der Kassenbericht, den der im letzten Jahr neu gewählte Kassierer Horst Arzner vorlegte, schloss mit einem Minus ab. Der Vorstand schlug deshalb die Erhöhung der Passivbeiträge von 8 auf 10 Euro pro Jahr vor, was die Mitglieder einstimmig billigten. Die Vorstandswahlen brachten keine Veränderung: Der gesamte Vorstand mit Walter Lauber an der Spitze, seinem Vertreter Hubert Gerspach und Schriftführer Matthias Rock wurde einstimmig wiedergewählt. Beisitzer bleibt Roland Lauber, Vereinswirt Edgar Malzacher, Notenwart Gerhard Goering, Kassier Passivmitglieder Paul Kaiser und Fähnrich Bernhard Baumgartner.

Für die Mitgliedschaft von 25 Jahren im Männergesangverein wurde Gerhard Goering und für 15 Jahre Mitgliedschaft wurde Edgar Malzacher mit einem Präsentkorb geehrt. Die Aushändigung der Ehrenurkunden durch den Chorverband erfolgt später.