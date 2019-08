von Werner Probst

Hans Matt feiert am 28. August in Oberhof seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar, ein Oberhofer Urgestein, freut sich, dass er den Ruhestand in dem Haus verbringen kann, wo er auf die Welt kam. Der Jubilar war ein begeisterter Blasmusiker. Noch gut erinnert er sich daran, wie er bei einem Bauern, der damals Dirigent des Oberhofer Musikvereins war, auf dessen Chunscht das Spielen eines S-Horns erlernte, später dann Trompete und zum Schluss seines musikalischen Wirkens mit einem Flügelhorn sein Können zeigte. Während 16 Jahren war er auch stellvertretender Vorsitzender des Oberhofer Musikvereins.

Zu seinen besonderen Freuden gehört, dass der Musikverein Oberhof derzeit recht gut aufgestellt ist und nun auch ein Jugendorchester schon zu den Instrumenten greift. Die Ernennung von Hans Matt zum Ehrenmitglied des Musikvereins Oberhof war sicherlich eine verdiente Würdigung seiner Leistungen. Aktiv war Hans Matt auch als Theaterspieler gefordert, als er beim damaligen Oberhofer Männerchor in den verschiedensten Rollen mitspielte.

Hans Matt wuchs in Oberhof auf dem elterlichen Bauernhof auf. Er besuchte die Volksschule und arbeitete anschließend in Murg als Weber. Er erlebte Höhen und Tiefen und hatte schließlich drei verschiedene Arbeitgeber, ehe er 56 jährig als Webermeister in Wallbach eine Anstellung bekam und 2002 in Ruhestand ging.

Hans Matt heiratete 1966 seine Frau Renate. Drei Kinder kamen auf die Welt. Gerne denkt Hans Matt an die Zeit zurück, wo schöne Urlaubsreisen gemacht wurden. So war man auch schon zweimal bei einem in Australien lebenden Sohn. Hans Matt kann sich nur noch mit dem Rollator fortbewegen. Die Tageszeitung lesen, im Radio Musik hören und am Abend auch das Fernsehprogramm genießen, gehören zu seinen Freuden. Er freut sich, dass es ihm noch möglich ist, ein Bier oder auch einen Spätburgunder zu genießen.

In Oberhof gefällt es Hans Matt sehr gut

„Ich möchte nirgend anders wohnen“, sagte der Jubilar. In Oberhof sei das Gemeinschaftsgefühl sehr ausgeprägt. So erinnert er sich noch gut daran, als mit viel Eigenleistung der Bürger die Thimoshalle errichtet wurde und auch er aktiv mit von der Partie war. Die Geburtstagsgratulanten werden sicherlich recht zahlreich sein. Sie werden sich den guten Wünschen seiner Frau, den drei Kindern mit Partnern und den drei Enkelkinder anschließen.