von Susanne Schleinzer-Bilal

Vor dem Amtsgericht in Bad Säckingen musste sich ein 67-jähriger Mann verantworten. Angeklagt war er wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Missachten der Vorfahrt. Bei seinem Kontrahenten war damals ein Schaden von circa 1100 Euro entstanden, bei seinem Auto belief sich der Schaden auf 180 Euro. Richter Rupert Stork sprach den 67-Jährigen frei und entsprach damit den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung.

120 Euro Bußgeld

Lediglich 120 Euro Bußgeld für die Missachtung der Vorfahrt kommt auf den Angeklagten zu. Der 67-Jährige hatte damals beteuert, nichts von einem Unfall mitbekommen zu haben. Er habe in Murg auf die Hauptstraße abbiegen wollen und sei ein kleines Stück mit dem Auto herausgefahren, um besser sehen zu können. Er sei dann nach Laufenburg gefahren, als seine Frau ihm telefonisch mitgeteilt hatte, dass die Polizei ihn suche. Zunächst habe er nicht gewusst, was man von ihm wolle, habe aber dann Kratzer auf seinem Auto gesehen.

Kollision nicht bemerkt

Eine Kollision mit einem anderen Auto habe er weder gesehen noch gehört. Er habe Autoscheiben, welche die Geräusche von außen dämpfen, dazu habe er immer das Radio an, erklärte der 67-Jährige. Er habe keinen Grund gehabt zu flüchten, da die Versicherung eventuelle Schäden decke. Ein Auto habe ihn seitlich getroffen, gab sein Kontrahent an, der als Zeuge geladen war. Der andere habe wohl nichts bemerkt, vermute er, sei einfach weiter gefahren. Er sei ihm dann bis nach Laufenburg gefolgt, wo er zufällig auf die Polizei gestoßen sei. Man habe ihm dann geraten, sich an das zuständige Polizeirevier zu wenden.

Erklärungen des Sachverständigen

Der Sachverständige Gerhard Schnaitmann erklärte, es sei durchaus möglich, dass der Angeklagte nichts von dem Unfall mitbekommen habe. Er hätte das nahende Fahrzeug wohl sehen müssen, habe aber vermutlich nach rechts geschaut und das Fahrzeug des anderen in der Mitte übersehen, den verursachten Schaden hätte er ebenfalls nicht sehen können. Unter dem Radio und der Klimaanlage sei ein Unfallgeräusch wahrscheinlich untergegangen.

Ordnungswidrigkeit bleibt

Einen Ruck habe er vermutlich ebenso wenig wahrgenommen, da er vermutlich gerade gebremst habe. Hinzu komme, dass das Auto des Angeklagten im Vergleich zum Auto des anderen fast doppelt so viel wiege. „Das ist ein Grenzfall“, erklärte der Sachverständige. Der Sachverhalt habe sich nicht bestätigt, erklärte die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Dunja Lötterle. Die Aussagen des Angeklagten und des Zeugen seien glaubhaft. Hier liege ein Tatbestandsirrtum vor. Die Ordnungswidrigkeit bleibe aber bestehen und der Angeklagte müsse 120 Euro bezahlen. „Wir sind einer Meinung“, erklärte Verteidigerin Petra Schwarz-Gröning. „Es war nicht sicher nachweisbar, dass der Angeklagte den Unfall bemerkt hatte, wegen der großen Masse seines Autos hatte er die Erschütterung nicht bemerkt“, so der vorsitzende Richter.