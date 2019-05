Die Freien Wähler sind im künftigen Gemeinderat Murg mit sieben Räten vertreten, die Grünen mit zwei. Zum ersten Mal ist die CDU nicht mehr stärkste Fraktion am Ratstisch. Die AfD kommt mit einem Sitz ins Gremium.

Zäsur bei den Gemeinderatswahlen 2019 in Murg: Zum ersten Mal ist die CDU nicht mehr stärkste Fraktion am Ratstisch. Die CDU erreichte nurmehr fünf Sitze (vorher acht Sitze) und musste die Freien Wähler an sich vorbeiziehen lassen. Mit Roland