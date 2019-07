von Brigitte Chymo

Das traditionelle Bündtenfest geht in die nächste Runde: Die Feuerwehrabteilung Murg-Niederhof lädt am kommenden Sonntag, 14. Juli, und am kommenden Montag, 15. Juli, auf die grüne Wiese beim Bürgerhaus ein.

Die Besucher erwartet ein buntes Unterhaltungsprogramm mit viel Musik und eine Schauübung der Jugendfeuerwehr. Nach dem Zusammenschluss der beiden Feuerwehrabteilungen Murg und Niederhof vor einigen Jahren, richteten die Niederhöfer das Bündtenfest zunächst alleine aus. Doch seit dem letzten Jahr organisieren Niederhöfer und Murger nun auch gemeinsam das traditionelle Fest in Niederhof.

Das 27. Bündtenfest lädt am Sonntag, 14. Juli, und am Montag, 15. Juli, zum gemütlichen Hock im Grünen ein. | Bild: Feuerwehrabteilung Murg-Niederhof

Der Sonntag, 14. Juli, startet um 11 Uhr mit Frühschoppen und der STO-Band aus Niederhof. Offizielle Festeröffnung ist dann um 11.30 Uhr mit der 1. Bierprinzessin des Landes Baden-Württemberg, Sina Zimmermann.

Das Nachmittagsprogramm beginnt um 14 Uhr mit dem Musikverein Hartschwand Rotzingen und dem Spielnachmittag mit Hüpfburg, Kinderschminken und Spielmobil für die kleinen Festbesucher sowie Vorführungen der Jugendfeuerwehr Murg. Geplant sind unter anderem eine Schauübung. Auch die Feuerwehr Laufenburg ist mit ihrer Drehleiter zu Gast.

Der erste Festtag klingt ab 19 Uhr dann mit der Band „Hot Chillis“ aus. Am Montag, 18. Juli, spielen ab 19 Uhr die „Lustigen Steinbachtalern“ aus Unteralpfen auf. Zwischendurch sind die Besucher beim Erbsenschlagen und beim Nagelklotz aufgefordert, mitzumachen. Die Festwirtschaft beim Bündtenfest hat wie immer viel Leckeres zu bieten. Krustenbraten, Gegrilltes, Fitnessteller und Salatbuffet für den deftigen Hunger, und die Kaffeestube mit selbst gebackenem Kuchen im Bürgerhaus und für zwischendurch.