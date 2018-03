Murg Feuerwehr musste Parkierenden aus misslicher Lage befreien

Ein Autofahrer parkte rückwärts auf einen Parkplatz ein, überfuhr dabei den Bordstein und rollte die Böschung hinunter. Die Feuerwehr musste ihn bergen.

Murg – Mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann rückte am Sonntag gegen 15.40 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Murg aus. Mit seinem Leichtauto der Marke Aixam beabsichtigte ein 53 Jahre alter Mann auf einem Parkplatz an der Hauptstraße eine Pause einzulegen. Dabei parkte er rückwärts in den Parkplatz ein, überfuhr versehentlich den Bordstein und rollte anschließend zum Teil die Böschung hinunter. Der Fahrer wurde nicht verletzt, musste aber von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Es entstand geringer Sachschaden.