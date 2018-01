Murg Feuerwehr "Murg Süd" setzt auf Prävention

Der Ausrückbereich verzeichnete letztes Jahr 45 Notfälle. Kameraden leisten 7214 Einsatzstunden und legen ihren Fokus auf Proben und Lehrgänge.

Eine überschaubare Zahl an Ernstfällen, aber dennoch viele Einsatzsstunden – das ist die Bilanz der Feuerwehr Murg-Niederhof, Ausrückbereich Süd, bei der Hauptversammlung am Freitag. In seinem Jahresbericht lobte Abteilungskommandant Markus Döbele die guten Präventivmaßnahmen im Ausrückebereich Süd, dank derer die Zahl der Einsätze mit 45 relativ niedrig gehalten werden konnten. Dabei handelte es sich um neun Brandalarme und 36 Hilfseinsätze. Dazu gehörte unter anderem auch ein Alarm, als Personen in einem Aufzug festsaßen. Beim Eintreffen der Feuerwehr funktionierte der Aufzug jedoch schon wieder funktionierte.

Angesichts der Zahl der Einsätze seien die 7214 Stunden, die die Abteilung Süd im vergangenen Jahr bei Einsätzen, Proben, Arbeitsdienst, Versammlungen, Sicherheitswachdiensten und Lehrgängen verbrachte, sehr hoch. Doch sie seien notwendig, sagte Kommandant Döbele, um im Ernstfall gerüstet zu sein, um Leben retten zu können. Aus diesem Grund lobte er besonders die zwölf Kameraden, die die Proben zu 100 Prozent besucht hatten: Michael Bilawsky, Armin Döbele, Stefan Fräßle, Adrian Keller, Ralph Koppen, Heiko Mehlfeld, Christoph Schmid, Sebastian Stöcklin, Christian Traum, Jürgen Weniger, Dominik Wiesler und Philipp Wiesler.

Außerdem ehrte er Bernhard Fiedel für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr nun persönlich, da Fiedel bei der Jahresversammlung der Gesamtfeuerwehr nicht anwesend sein konnte. Das Gleiche traf auf Mario Lucca zu, der zum Oberfeuerwehrmann befördert wurde. Beide Ehrungen nahmen Adrian Schmidle, Armin Döbele und Markus Döbele gemeinsam vor.

Bürgermeister Adrian Schmidle dankte den anwesenden Kameraden für ihre Einsatzbereitschaft und dafür, dass der Zusammenschluss der Abteilungen Niederhof und Murg in den gemeinsamen Ausrückbereich Süd so gut geklappt hat. Wie Schmidle feststellte, seien die beiden Abteilungen bereits gut zusammengewachsen. Edith Becker bedankte sich für den Einsatz der Kameraden in Ernstfällen und bei den zahlreichen gesellschaftlichen Anlässen. Mit Grußworten von Armin Döbele, stellvertretender Kommandant der Gesamtfeuerwehr, und Pattric Grzybek, Abteilungskommandant von Oberhof und des Ausrückbereichs Nord, der sich bei den Kameraden des Ausrückbereichs Süd für ihre Unterstützung bei 75-Jahr-Feier der Feuerwehr Oberhof bedankte, ging die Hauptversammlung im Gasthaus Engel in Niederhof zu Ende.