von sk

Vermutlich in der Nacht zum Samstag wurde in den Bauhof der Gemeinde Murg eingebrochen. Laut Polizeimeldung wurde aber nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. Am Samstagmittag wurde der Einbruch in das Betriebsgebäude in der Straße Am Bahndamm bemerkt. Ein Fenster zu den Umkleideräumlichkeiten war aufgehebelt worden. Im Gebäude war nichts durchsucht worden.