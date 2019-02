Die Unfallhäufigkeit an der Rothauskurve zwischen Bad Säckingen und Murg ist nach dem Umbau zurückgegangen. 2016 waren es noch sechs Unfälle wegen Verletzung der Vorfahrt, 2018 nur noch drei, allerdings wurden noch zwei Unfälle aufgenommen, bei der nicht die Vorfahrtsverletzung die Ursache war.

Wer die Vorfahrtsstraße verlässt, muss blinken

Trotz dieser Entwicklung sollen, wie bei einer Verkehrsschau empfohlen, die Schilder „Vorfahrt achten“ an der Einmündung von Murg Richtung Bad Säckingen durch Stopp-Schilder ersetzt werden, erklärte uns Polizeisprecher Mathias Albicker. Wann dies geschieht steht noch nicht fest. Eine andere Frage beschäftigt viele Autofahrer: Wann muss man an der Rothauskurve blinken: Wenn man von Bad Säckingen kommend geradeaus Richtung Murg fährt oder wenn man der Vorfahrtsstraße folgt? Nur wenige Autofahrer blinken offenbar, wenn sie geradeaus Richtung Murg fahren. Der Leiter des Polizeireviers Bad Säckingen, Albert Zeh, sieht das Blinken nach rechts als zwingend an, wenn man dem Bypass nach Murg folgt. Der Fahrer verlasse bewusst die Vorfahrtsstraße. Der selben Meinung ist Mathias Albicker von der Pressestelle der Polizeidienststelle in Waldshut: „Wer die Vorfahrtsstraße verlässt und dem Bypass nach Murg folgt, muss blinken.“

Franz Brüstle, Leiter des Polizeipostens Laufenburg erklärt:. „Wenn man an der Rothauskurve Richtung Waldshut zur A 98 fährt, folgt man der Vorfahrtsstraße. Es handelt sich hier um keine abknickende Vorfahrtsstraße, bei der man blinken müsste.“ Seiner Meinung nach ist es sinnvoller, zu blinken, wenn man die Vorfahrtsstraße geradeaus auf dem Bypass Richtung Murg verlässt. Allerdings schade es auch nichts, zu blinken, wenn man auf der Vorfahrtsstraße der Linkskurve Richtung Waldshut zur A 98 folge. Die Polizei toleriere jedoch beide Verhalten.