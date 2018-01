Murg Fahrzeuge in der Murger Hauptstraße beschädigt

Polizei konnte beim Eintreffen den Verursacher ausmachen. Der junge Mann hatte erheblichen Alkohol getrunken.

Murg – Nachdem eine Zeugin in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0.50 Uhr der Polizei einen lauten Knalle und die Beschädigung von Fahrzeugen in der Hauptstraße meldete, rückten die Polizei an. Laut Polizeibericht konnten die Beamten mehrere Personen im Bereich feststellen. Einer kristallisierte sich als vermutlicher Verursacher heraus und wurde überprüft. An verschiedenen Fahrzeugen waren die Außenspiegel beschädigt und bei einem Mercedes die Heckscheibe mit einem größeren Granitstein eingeschmissen worden. Auch ein Blumenkübel wurde beschädigt. Den 21 Jahre alten Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Freundin wurde zum Abholen des jungen Mannes verständigt, da dieser erheblich Alkohol im Blut hatte. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.