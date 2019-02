von sk

Der 36 Jahre alte Fußgänger war am Dienstagmorgen gegen 6.20 Uhr auf dem Gehweg entlang der Straße "Am Bahndamm" unterwegs, als ihn ein Radler plötzlich von hinten umfuhr. Beide Beteiligte stürzten nach dem Zusammenstoß auf den Asphalt. Der Radfahrer rappelte sich sofort auf und fuhr in Richtung Bad Säckingen weiter. Neben dem Fußgänger dürfte sich auch der Radler leichte Verletzungen zugezogen haben. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: 175 cm groß und schlank, etwa 40 Jahre alt und mit Bart. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt in dieser Angelegenheit (Telefon 07761 934-0).