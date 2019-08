von Brigitte Chymo

Zukunftsforscher Fabian Scheidler referiert auf Einladung von „Murg im Wandel“ bei den nächsten Murger Zukunftsgesprächen am Mittwoch, 2. Oktober, um 19 Uhr in der Murgtalhalle. „Eine scheiternde Zivilisation? Die Krise des Lebens auf der Erde und mögliche Zukunftsperspektiven“, so der Titel der Veranstaltung, für die sich Interessierte ab sofort anmelden können.

Fabian Scheidler zeigt in seinem Vortrag auf, dass der Zustand der Welt von heute kein Zufall ist, sondern vielmehr das Ergebnis menschlichen Handelns und spürt nach, wie es soweit kommen konnte und warum das heutige System keine Zukunft mehr hat.

Hoffnung auf Veränderung

Der 51-Jährige Autor und Dramaturg, der 2009 mit dem Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus ausgezeichnet wurde, gibt aber auch Hoffnung auf Veränderung und zeigt interessante Lösungsansätze, die ermutigen sollen, neue Wege für unsere Zivilisation zu suchen. Auf dem Podium mit dabei sind junge Aktive der Fridays for Future Bewegung. Fabian Scheidler wird im Anschluss an seinen Vortrag in einem Podiumsgespräch mit diesen Vertretern brennende Zukunftsfragen diskutieren. „Murg im Wandel“ bittet um Voranmeldung zu dieser Veranstaltung unter Telefon 07763/8899 oder per E-Mail (info@murgimwandel.de).

Zur Person: Fabian Scheidler, geboren 1968, studierte Germanistik und Philosophie in Berlin und Theaterregie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Seit 2001 lebt er als freischaffender Autor in Berlin und schreibt für Printmedien, Fernsehen, Theater und Oper. Scheidler ist Mitbegründer des unabhängigen Fernsehmagazins Kontext TV und Preisträger des Otto-Brenner-Medienpreis für kritischen Journalismus. Sein Buch „Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation„ erschien 2015. Zwei Jahre später „Chaos. Das neue Zeitalter der Revolutionen“.