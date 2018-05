Murg Experten-Tipps: Energiekarawane zieht durch die Murger Ortsteile

Die Gemeinde Murg will das Bewusstsein der Bürger für Klimaschutz und Umwelt stärken. Deshalb wird in den kommenden zwei Jahren die sogenannte Energiekarawane durch die Murger Ortsteile ziehen.

Als Experten werden sie den Murger Bürgern eine kostenlose Erstberatung zum Thema energetische Gebäudesanierung anbieten.

Als Experten werden sie den Murger Bürgern eine kostenlose Erstberatung zum Thema energetische Gebäudesanierung anbieten. "Für uns ist das das wichtigste Handlungsfeld, wo wir am meisten Energie einsparen können", erklärt Klimaschutzmanager Maximilian Rüttinger, der das Projekt mit initiiert hat. Zunächst wird die Karawane ab April in Hänner unterwegs sein, im Herbst folgt dann der Ortsteil Oberhof. Im kommenden Jahr ziehen die Energieberater schließlich durch Niederhof und Murg. In der Praxis wird es so sein, dass alle Hauseigentümer eine individuelle Beratung zum energetischen Zustand ihrer Immobilie erhalten. "Prinzipiell richten wir uns an Gebäude, die vor 2002 errichtet, oder nicht saniert worden sind", erläutert Rüttinger das Vorgehen. Die Energieberater sollen über die "energetische Schwachstellen" der Gebäude aufklären und über mögliche weitere Schritte informieren.

"Dazu gehört das Einsparpotential und Fördermöglichkeiten bei einer Sanierung", so Rüttinger. Die gesamte Beratung wird in einem Protokoll festgehalten, welches als Wegweiser für eventuelle Sanierungsmaßnahmen dient. Rüttinger betonte, dass die Erstberatung durch die Energiekarawane qualifiziert und unverbindlich sei. "Das ist eine kommunale Aktion. Die Form der Beratung ist komplett anders, weil wir als Kommune auf sie zugehen", erläutert der Klimaschutzmanager. Daher basiere die Teilnahme auch auf freiwilliger Basis.

Wie nach der Beratung fortgefahren wird, ist dann jedem Hausbesitzer selbst überlassen. Die Gemeinde, als auch die Energieberater selbst, empfehlen jedoch bei großem Sanierungspotential eine weitere Zusammenarbeit. "Es kommt natürlich auf den Umfang an, aber eine Gebäudesanierung wird nicht billiger und die Energieberater können über Fördermittel informieren", weiß Rüttinger. Als Klimaschutzmanager hofft er auf einen Erfolg des Projekts, das am Hochrhein noch ein Novum ist. Losgezogen ist die Energiekarawane im Rhein-Neckar Gebiet. In rund 85 Kommunen wurde die Beratung dort bei knapp 30 Prozent der Haushalte positiv angenommen.