von Maria Schlageter

Wenn sich zwei erfolgreiche Kulturinstitutionen zusammentun, kann dabei eigentlich nur etwas Gutes herauskommen. Und so war es kaum verwunderlich, dass das Aufeinandertreffen des Lörracher „Stimmen-Festivals“ auf die Hotzenwälder Kleinkunstbühne im Café „Verkehrt“ eine musikalisch überaus fruchtbare Symbiose war. Mit dem Projekt „Stimmen auf Tour“ machen die „Stimmen“ aus Lörrach, noch vor dem Festivalbeginn in der Kernstadt, an kleinen Veranstaltungsorten in der Umgebung Halt. In diesem Jahr mit an Bord sind die amerikanische Künstlerin Mikaela Davis und das Künstlerkollektiv And The Golden Choir, hinter dem in Wirklichkeit jedoch nur eine Person steht, nämlich Tobias Siebert.

Mit Harmonium und Drehleier

Tobias Siebert ist Multiinstrumentalist, musikalischer Experimentalist und auf der Bühne überzeugter Einzelgänger. Umgeben von ungewöhnlichen Instrumenten, wie dem Harmonium und einer Drehleier, wirkt Tobias Siebert im langen schwarzen Umhang, als würde er aus einer verwunschen, antiken Welt stammen. Sein Auftritt war eine Zusammenführung seiner verschiedenen Ausdrucksweisen, dessen Ergebnis hymnenartige, teilweise zutiefst melancholische Lieder sind, die ins Mark der menschlichen Empfindsamkeit treffen.

Wie das nun funktioniert, erklärt Tobias Siebert so: „Was macht man, wenn man alles alleine aufgenommen hat und danach immer noch gerne alleine ist? Man presst es auf Schalplatten.“ Und so wird der Individualist zum And The Golden Choir. Im Hintergrund läuft Siebert auf Platte, im Vordergrund setzt er mit seiner klaren Stimme und exotischen Instrumenten die Akzente. Was dabei entsteht, ist ein großer Klang, der ein bisschen von Vangelis hat und ein bisschen von der britischen Rockband Muse. Wobei sich Siebert nur schwer in eine Genre-Schublade stecken lässt. Er ist schließlich, was er vorgibt, zu sein: Ein goldener Chor.

Ein eingespieltes Team: Die Harfenistin Mikaela Davis und ihr Gitarrist bewiesen, dass tiefgründiger Rock und Pop auch mit einer untypischen Instrumentalbesetzung funktioniert. | Bild: Maria Schlageter

Den zweiten Teil des Abends bestritt die erst 27-jährige Mikaela Davis, die beim Betreten der Bühne zunächst fast übersehen wird. Grund dafür ist – und das zeigt sogleich, dass es sich hier nicht um ein stereotypes Akustikgitarrenkonzert plus Gesang handelt – ihr riesiges Instrument, hinter dem die zierliche Amerikanerin unscheinbar wirkt. Mikaela Davis ist nämlich Harfenistin und Pop-Sängerin zugleich.

Oberhof Im Café "Verkehrt" geben sich 2019 Musiklegenden die Klinke in die Hand Das könnte Sie auch interessieren

Sobald sie in die Saiten schlägt und mit ihrer glockenhellen Stimme zu singen beginnt, ist es auch mit der Unscheinbarkeit vorbei. Das Leben ist ihre Inspiration, Musiker, wie Jeff Buckley sind ihre musikalischen Wegweiser, die sie dazu ermutigen, nicht dem breiten Massengeschmack zu folgen. Die Harfe wird bei ihr zum Rockinstrument, was viel besser klingt, als man meinen mag. Mikaela Davis’ Musik hat Tiefe, ihre Lieder sind da, um gehört zu werden.

Festival Beim Stimmen-Festival werden alle Generationen bedient Das könnte Sie auch interessieren

Dennoch geht bei ihr und ihrem Gitarristen nie die Leichtigkeit verloren. Ihre Musik ist wie beschwingte Sehnsucht: Die Zuhörer erinnern sich an das, was nicht so ist, wie es sein sollte, können aber bei Davis’ Musik nur schwer ruhig bleiben. Und so erinnert sich der Zuhörer fingerschnippend daran, dass es doch sehr viel Schönes gibt, das es zu bewahren gilt, zum Beispiel Mikaela Davis’ Musik.

Lörrach Stimmen: Warnung vor teuren Tickets Das könnte Sie auch interessieren