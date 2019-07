von Brigitte Chymo

Herr Schmidle, als Sie im September 2007 Ihr Amt als Bürgermeister antraten, lagen bereits Pläne für ein konventionelles Schwimmbad auf dem Tisch. Wie kam zu dem Schwenk Richtung Naturbad?

Als nach wenigen Wochen die Freibadkommission zusammenkam, hätte ich nur den Stift in die Hand nehmen und den Vertrag für ein konventionelles Bad unterschreiben müssen. Aber etwas in mir sträubte sich dagegen.

Was ließ Sie zögern?

Das waren mehrere Faktoren: Wir haben in der Region eine hohe Freibaddichte. In der direkten Nachbarschaft in Bad Säckingen und Laufenburg gibt es insgesamt drei Bäder. Außerdem ist mir als studierter Förster das Thema Nachhaltigkeit in die Wiege gelegt.

Eine Erfolgsgeschichte hat Grund zum Feiern: Vor zehn Jahren wurde das Naturerlebnisbad Murg eröffnet. | Bild: Brigitte Chymo

Wie kam das im Gemeinderat an, der hatte sich ja schon für ein konventionelles Schwimmbad entschieden?

Der Schlüssel war die Erarbeitung des Leitbilds der Gemeinde Murg. Wir haben uns Gedanken zur Ökologie und zur ökologischen Verantwortung gemacht. Auf einer Klausurtagung zum Leitbild der Gemeinde bekam ein Naturbad eine ganz hohe Punktezahl.

Waren an der Planung auch Bürger beteiligt?

In der Freibadkommission arbeiteten Bürger, Kinder und Jugendliche mit, die ihre Ideen sehr engagiert einbrachten. Das gab es in dieser Form vorher nicht. Es gab auch einen Förderverein, der uns finanziell und mit Arbeitseinsätzen sehr unterstützt hat.

Das Murger Schwimmbad vor dem Umbau zum Naturbad. | Bild: Gemeinde Murg/Edwin Klomki

Das Naturerlebnisbad liegt direkt am Rheinufer. Warum gibt es keinen direkten Steg in den Rhein?

In der ersten Planung war tatsächlich ein Steg vorgesehen. Aber aus haftungsrechtlichen Gründen ist das nicht zu praktizieren wegen der Badeaufsicht.

Welche Vorteile hat ein Naturbad?

Badevergnügen ohne Chemie! Pflanzen und Mikroorganismen verleihen dem Naturbad eine natürliche Selbstreinigungskraft. Diese wird durch eine permanente Umwälzung des Wassers über den Neptunfilter und über Rinnen zur Reinigung des Oberflächenwassers zusätzlich gefördert.

Manchen ist das Wasser zu kalt. Wie hoch darf die Wassertemperatur in einem Naturerlebnisbad höchstens sein?

Die Temperatur muss immer unter 23 Grad liegen. Darüber steigt das Keimwachstum potenziell.

Gibt es spezielle Bademeister für Naturbäder?

Nein. Die Bademeister bilden sich weiter und tauschen sich mit Kollegen von anderen Naturbädern aus. Jede Badesaison bringt mehr Erfahrung.

Wie viel kostete der Bau?

Das alte Schwimmbad von 1966, das 2006 kurz vor der Schließung stand, wurde für 2,4 Millionen Euro in ein Naturbad umgebaut. Die Kostenkalkulation für ein konventionelles Bad lag bei 3 Millionen Euro.

Ist ein Naturbad im Unterhalt günstiger als ein konventionelles Bad?

Das lässt sich so nicht mit den früheren Jahren vergleichen. Wir haben jetzt eine doppelte Buchführung, die Abschreibungen berücksichtigt und Leistungen, die der Bauhof im Naturbad bringt. Im alten Bad lag der Deckungsgrad 2007 bei 10,9 Prozent, im Naturlebnisbad jetzt bei 14,3 Prozent. Wir haben im Naturbad keine Ausgaben für Chemie und Chlor, dafür ist es personalintensiver. Personal ist mit 150 000 Euro (2018) der größte Kostenfaktor. Mit zwei Bademeistern und Aushilfen, die im Schichtdienst arbeiten, sind wir arbeitsrechtlich auf der sicheren Seite. Auf der Einnahmenseite waren es in der sehr guten Saison im Jahr 2018 an Eintrittsgeldern 85 000 Euro und weitere Einnahmen aus der Verpachtung des Kiosks.

Ihre Arbeit unterscheidet sich wesentlich von der Arbeit eines Bademeisters im konventionellen Bad: René Flohr (links) und Christian Döbele. | Bild: Brigitte Chymo

Die Eintrittspreise sind seit Eröffnung nie angehoben worden. Warum?

Erwachsene bezahlen drei Euro. Für einen kostendeckenden Eintritt müssten wir zehn Euro verlangen. Das Bad ist für Familien gedacht, und der Besuch sollte nicht am Geld scheitern. Zusammen mit der Stadt Laufenburg wird auch eine kombinierte Jahreskarte angeboten, die den Eintritt für das konventionelle Schwimmbad der Stadt Laufenburg und das Murger Naturbad beinhaltet.

Wie ist Ihr Fazit zum zehnjährigen Bestehen?

Der Mut, ein Naturbad umzusetzen, hat sich gelohnt. Das Bad ist Treffpunkt für die Einheimischen und lockt viele Gäste aus dem Umland nach Murg. Zusammen mit dem Wohnmobilstellplatz und der Herberge zum Fischbähren haben wir eine attraktive Oase am Rheinufer. Es trägt wesentlich zum grünen Profil der Gemeinde und zum sanften Tourismus bei.