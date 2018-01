Murg Es geht in die nächste Runde

Es geht in die nächste Runde

Förderantrag für schnelles Internet in VorbereitungBaubeginn für Breitsbandversorgung ab 2020 möglich

Murg – Das schnelle Internet für die Ortsteile Hänner und Oberhof geht in die nächste Runde. Der Gemeinderat beauftragte in seiner jüngsten Sitzung das Büro Gutmann GmbH aus Höchenschwand, den jeweiligen Förderantrag zur Breitbandversorgung auszuarbeiten und in Stuttgart einzureichen. Läuft alles nach Plan, könnte die Bewilligung im ersten Quartal 2019 erfolgen. Da das Geschäft mit dem Breitband im Landkreis Waldshut derzeit boomt, ist mit einem Baubeginn ab 2020 zu rechnen.

„In Niederhof und Murg werden wir mal neidisch nach oben blicken“, nahm Bürgermeister Adrian Schmidle jene Zeiten vorweg, wenn in den beiden oberen Ortsteilen von Murg die Daten per Glasfaserkabel mit 1000 Mbit pro Sekunde direkt in die Häuser jagen. Zum Vergleich, DSL mit Kupferanschluss ins Haus bringt es gerade mal auf gemütliche 16 Mbit pro Sekunde. Der Weg bis zum schnellen Datentransfer brauch allerdings Zeit.

Nachdem sich die Gemeinden Murg, Laufenburg und Albbruck vergangenes Jahr in Sachen Breitbandversorgung zur Interkommunalen Zusammenarbeit IKZ Breitband zusammenschlossen und Masterpläne erstellt wurden, sind nun die Förderanträge an der Reihe. Der Murger Rat betraute mit dieser Aufgabe vergangenen Montag das in Sachen Breitband versierte Büro Gutmann aus Höchenschwand.

Für die IKZ Dachsberg erreichte das Büro erst jüngst eine Förderungsquote von über 80 Prozent, und Geschäftsinhaber Hardy Gutmann ist zuversichtlich, auch für Oberhof und Hänner ähnliche Quoten zu erreichen. Die Moment sei günstig, lobt Gutmann die Abwicklung über das Minsterium für Inneres, Digitalisierung und Migration in Stuttgart. Gutmann will den Förderantrag im dritten Quartal dieses Jahres einreichen. Vorab geht es aber erst einmal darum, die Fördergebiete für Oberhof und Hänner auszutüfteln.

„Ein Fördergebiet darf in der Summe nicht größer als 750 000 Euro netto sein“, erklärt der Fachmann. Außerdem sei so zu planen, dass eine eventuelle Weiterentwicklung des Netzes in der Zukunft möglich sei.

Ein großes Anliegen war Gutmann, dass die Gemeindeverwaltung den Breitbandausbau mitträgt: „Setzen Sie positive Signale“, so Gutmann in der Sitzung. Je mehr Hauseigentümer mit dabei seien, um so besser. Nach den bisherigen Erfahrungen komme ein einzelner Anschluss in etwa auf 2500 Euro, weiterverrechnet würden dann rund 800 Euro. „Ein späterer Anschluss kommt um ein Vielfaches teurer“, warb Gutmann für das Projekt.

Ist der Förderantrag bewilligt, wird der Startschuss für das Projekt aber nicht sofort fallen können. Die Fachfirmen in der Region seien momentan ausgelastet, wahrscheinlich werde es 2019, so Gutmann.