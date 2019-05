von Irmgard Kaiser

Auf dem überdachten Platz in der Murger Mitte führte die Nachbarschaftshilfe Murg am Samstag ihr erstes Nachbarschaftsfest unter dem Motto „Hallo Nachbar“ durch. Eine gelungene Veranstaltung in (noch) kleinem Rahmen, die gute Chancen hat, dass der Verein sie auch zukünftig als Event einplant.

Reinhold Huber sorgte mit dem Akkordeon für die musikalische Untermalung des Nachbarschaftsfestes. | Bild: Irmgard Kaiser

Der vor einem Jahr gegründete Verein verfolgt den Zweck, die Ausübung sozial-karitative Dienste in der Gemeinde zu gewährleisten. Passend zum „Tag des Nachbarn“, der einen Tag zuvor bundesweit begangen wurde, hatte der Verein beschlossen, ein Begegnungsfest für Menschen von 0 bis 99 Jahre durchzuführen. Ziel war, Einwohner der Gesamtgemeinde Murg, von Hänner bis Murg, die sich kennen oder noch nicht kennen, zusammenbringen. Willkommen waren aber auch Leute aus der ganzen Region. Es wurde erzählt, gelacht, geplaudert und viele neue Kontakte geschlossen.

Jung und Alt trafen sich in der Murger Mitte unter dem Motto „Hallo Nachbar“. | Bild: Irmgard Kaiser

Für die musikalische Unterhaltung sorgte Raimund Huber mit seinem Ak

kordeon, mit italienischen Songs kam südländischer Flair in das kleine Fest, daneben durften auch russische Songs und mal ein Hans-Albers Lied nicht fehlen. Als Clown Fuzy unterhielt Huber außerdem speziell die Kinder. Lisa´s Märchenstunde führte Elisabeth Radloff im Pavillon durch. Ein guter Start für den Verein, der sich noch in den Anfängen befindet und doch schon einiges bewirkt. Die Vereinsvorsitzende Elisabeth Radloff war auf jeden Fall sehr erfreut darüber, dass das Hallo-Nachbar-Fest gut angenommen wurde.