Murg Erfolgreicher Unternehmer Adolf Brotz mit 79 verstorben

Zusammen mit seinen Brüdern machte Adolf Brotz das Murger Möbelhaus zu einer florierenden Kette.

In der Freiburger Universitätsklinik verstarb am Freitag im Alter von 79 Jahren Adolf Brotz an den Folgen eines Sturzes wenige Tage zuvor in seinem Haus. Zusammen mit seinen drei Brüdern machte der gelernte Kaufmann ab Mitte der 1980er Jahre aus der 50 Jahre zuvor von seinem Vater als kleine Polsterei gegründeten Firma eine florierende Möbelhaus-Kette.

Adolf Brotz wurde 1938 in Murg als zweiter von vier Söhnen des Polsterers Emils Brotz geboren. Mit 16 Jahren trat er 1954 in die 1932 von seinem Vater Emil gegründete Firma ein, die sich in jenen Jahren von einer Polsterwerkstatt zu einer Polstermöbel- und Matrazenfabrik und schließlich zu einer Möbelhandlung wandelte. Lange Jahre leitete Adolf Brotz die Freiburger Niederlassung des Möbelhauses.

Nach dem Tod des Firmengründers Emil Brotz (1912-1985) übernahm Adolf zusammen mit seinen drei Brüdern die Geschäftsführung von Möbel Brotz. Adolf selbst verantwortete in dem Unternehmen den Bereich Logistik, sein älterer Bruder Egon (1936-1998) übernahm die Außenvertretung und den Einkauf, sein 1942 geborener Bruder Willi gestaltete die Möbelausstellungen, der 1949 geborene Fridolin war für Personal und Finanzen zuständig.

In jenen Jahren expandierte die Murger Firma Möbel Brotz stark. 1985 stieg Möbel Brotz ins Discountgeschäft ein und eröffnete Filialen im badischen und südwürttembergischen Raum. Alle strategischen Entscheidungen trafen die vier Brüder in ihrer wöchentlichen Geschäftsführerrunde. Nach 45 Jahren im Unternehmen ging Adolf Brotz 1999 in den Ruhestand, den er zurückgezogen im Kreis der Familie verbrachte.

Adolf Brotz hinterlässt eine Frau und zwei Töchter. Die Beisetzung findet im engsten Familien- und Freundeskreis statt.