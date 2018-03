Niederhof Enttäuschung bei SV Niederhof: Kunstrasenplatz rückt in weite Ferne

Der Kunstrasenplatz Niederhof wird wegen knapper Kasse in den nächsten zehn Jahren vermutlich nicht realisierbar sein. Die Entscheidung fällt der Murger Gemeinderat in seiner Sitzung am 12. März.

Ein Kunstrasenplatz für Niederhof scheint in weite Ferne zu rücken. Wenn kommenden Montag, 12. März, der Murger Gemeinderat über die Zukunft eines Kunstrasensplatzes für den SV Niederhof berät, stehen sich sportliche Notwendigkeit und finanzielle Realisierbarkeit gegenüber. Noch 2013 hatte eine Sportplatzkommission den Bau eines Kunstrasenplatzes in Niederhof empfohlen. Während eine weitere Empfehlung, der Bau des Kunstrasenplatzes in Murg inzwischen realisiert ist, wird der Kunstrasenplatz Niederhof seit 2016 aus finanziellen Gründen immer wieder verschoben.

Schließlich beriet der Gemeinderat im Dezember 2017 über die zukünftige Investionen und auch über den Kunstrasenplatz für Niederhof. Sicher ist, ein zweiter Kunstrasenplatz in der Gemeinde ist dringlicher denn je, würde aber mit 800 000 Euro, beziehungsweise abzüglich Förderung, mit 770 000 Euro zu Buche schlagen. Die Großprojekte wie Sanierung Rathaus, Ärztehaus und Kinderkrippe lassen die Gemeinde aber schon 2019 ihre Mindestliquidität erreichen und Kredite aufnehmen. Selbst das Feuerwehrgerätehaus Ausrückebereich Nord gerät so in die Warteschleife. In den Sitzungsunterlagen heißt es daher: "Vor diesem Hintergrund ... ist eine Realisierung des Kunstrasenplatzes in den nächsten zehn Jahren auf keinen Fall möglich." Der SV Niederhof ist darüber nicht glücklich. "Ich bin total enttäuscht", so Vorsitzender Oliver Zurnieden auf Anfrage dieser Zeitung.