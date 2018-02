Murg Energiekarawane zieht von Tür zu Tür

Neues Projekt im Rahmen des Klimaschutzkonzepts startet im April in Hänner und bietet Beratungstermine für Bürger an

Murg (chy) Im Rahmen des Klimaschutzkonzepts der Gemeinde Murg startet im April ein neues Energieprojekt, die sogenannte Energiekarawane. Klimaschutzmanager Maximilian Rüttinger stellte das Projekt in der jüngsten Ratssitzung vor, das zum Ziel hat, die Energieberatung für Bürger zu erweitern und die Sanierungsquote in der Gemeinde zu steigern. Dabei verlässt die Energiekarawane vertraute Pfade. Der Bürger muss die Energieberatung nicht abholen, sondern sie wird zu ihm gebracht.

Ansatzpunkt für das neue Energieprojekt war die Frage: Wie können Bürger für energetische Modernisierung motiviert werde. Auf der Suche nach einer Antwort wurde Klimaschutzmanager Maximilian Rüttinger in anderen Kommunen fündig, in denen das Projekt Energiekarawane bereits erfolgreich durchgeführt wurde.

Als Referenzprojekt gilt die Metropolregion Rhein-Neckar, wo die Beratungsquoten bei 25 Prozent lagen, und deren Konzept übernommen und auf Murg angewendet werden kann. "Egal wie groß die Kommune ist, es funktioniert", warb Rüttinger für die Murger Energiekarawane, die im April in Hänner und im Herbst in Oberhof beginnen soll. 2019 sind dann Niederhof und Murg an der Reihe.

"Wir gehen auf die Bürger zu", erklärte der Klimaschutzmanager das Vorgehen, bei dem in einem ersten Schritt pro Ortsteil 250 Gebäudeeigentümer kontaktiert werden, deren Gebäude vor 2002 gebaut und nicht nachträglich modernisiert wurde. Bei Interesse wird dann ein Beratungstermin vereinbart. "Wir werden eine Initialberatung von einer Stunde machen", so der Klimaschutzmanager. Zwischen drei und fünf Energieberater werden in den Ortsteilen unterwegs sein und auf Fragen antworten, auch was Fördermaßnahmen angeht. Wie Rüttinger betonte, könnten sich aber auch interessierte Besitzer von Gebäuden melden, die erst nach 2002 erbaut wurden.

Im Vorfeld hatte Klimaschutzmanager Maximilian Rüttinger den Bestand der Gebäude in der Gemeinde Murg ausgewertet und war zu dem Ergebnis gekommen, dass ein hohes Modernisierungspotenzial in der Gemeinde besteht. 50 Prozent des Gebäudebestandes besteht aus Einzelhäusern, Mehrfamilienhäuser machen nur neun Prozent aus. Die Ratsrunde nahm die Energiekarawane nur positiv zur Kenntnis. "Ich finde es sehr gut, dass auf die Bevölkerung zugegangen wird", lobte Rat Roland Baumgartner (FW).