von Brigitte Chymo

Der SPD-Ortsverein startet mit elf Kandidatinnen und Kandidaten in die Kommunalwahlen im Mai. Die Liste wird von Gemeinderat und Bürgermeister-Stellvertreter Georg Kirschbaum angeführt. Für die Ortschaftsräte Niederhof und Hänner bewerben sich mit Mario Steinberg und Horst Arzner jeweils ein Kandidat auf der SPD-Liste.

Zwei Frauen stehen bei der SPD auf den vorderen Listenplätzen zwei bis vier: Auf Platz 2 kandidiert nun Carola Weber, im Vorstand des Ortsvereins für die Kasse zuständig. Zweite weibliche Bewerberin ist auf Platz 4 die 24-Jährige Kira Skarge. Beide Kandidatinnen haben ein besonderes Augenmerk auf die Jugend.

Alle vier amtierenden SPD-Gemeinderäte treten zur Wiederwahl an. Spitzenkandidat Georg Kirschbaum sitzt seit 15 Jahren mit am Ratstisch und auch Gemeinderatskollege und SPD-Vorsitzender Herbert Steinmeier kandidiert erneut. Ebenso die beiden Gemeinderäte Detlef Rüdiger und Mario Steinberg. Rüdiger ist seit 2014 Gemeinderat und gleichzeitig ehrenamtlicher Richter am Landgericht Waldshut-Tiengen, Mario Steinberg rückte im Dezember für die langjährige SPD-Gemeinderätin Angelika Baier nach. Steinberg kandidiert auch für den Ortschaftsrat Niederhof. Für Gemeinderat und Ortschaftsrat Hänner tritt außerdem Horst Arzner an. Derzeit hat die SPD keine Vertreter in den Ortschaftsräten.

Allen Kandidaten gemeinsam sind die Themen Haushalt, Gesundheitsversorgung, bezahlbarer Wohnraum, Jugend, Verkehr und Umwelt. Georg Böhler aus Niederhof meint außerdem: "Es wird manchmal zu wenig nachgefragt." Roland Lauber aus Hänner will nachfolgende Generationen nicht unnötig mit Schulden belasten und dem Trend der kleinen Orte hin zu "Schlafstätten" entgegenwirken. Auch Pattric Grzybek, Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Oberhof, geht es um Vielfalt. Kandidat Jörg Martin, auch Vorsitzender des evangelischen Kirchengemeinderats Murg-Rickenbach will den Menschen ein gutes Lebensumfeld schaffen.

Die Kandidaten für den Gemeinderat

1. Georg Kirschaum (Hänner, Diplom Chemiker im Ruhestand, 65)

2. Carola Weber (Murg, Sachbearbeiterin Finanzen, 55)

3. Herbert Steinmeier (Murg, Starkstromelektriker im Ruhestand, 66)

4. Kira Skarke (Murg, Erzieherin, 24)

5. Detlef Rüdiger (Murg, Maler, 64)

6. Mario Steinberg (Niederhof, Student, 29)

7. Horst Arzner (Hänner, Industriemetallmeister, 51)

8. Georg Böhler (Niederhof, Betriebsschlosser, 68)

9. Pattric Grzybek (Oberhof, Teamleiter Sozialhilfe, 34)

10. Roland Lauber (Hänner, Parkettlegermeister, 61)

11. Jörg Martin (Murg, Diplom Rechtspfleger (FH), 53)

Für den Ortschaftsrat Niederhof

1. Mario Steinberg (Student, 29)

Für den Ortschaftsrat Hänner

1. Horst Arzner (Industriemetallmeister, 51)