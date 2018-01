Murg Eingeweiht: Viel Lob für sanierte Sabine-Spitz-Halle in Niederhof

Bürgermeister Adrian Schmidle lobt gelungene Neugestaltung der Sabine-Spitz-Halle bei der festlichen Einweihungsfeier. Das Gebäude wurde im Vorjahr für eine Million Euro von innen saniert.

Niederhof – Die Einweihung der neugestalteten „Sabine-Spitz-Halle“ in Niederhof, die am Freitagabend stattfand, war ein voller Erfolg. Dies bestätigten die Ortsvorsteherin Edith Becker und die Rektorin der Grundschule Niederhof, Xenia Hertel in ihren Begrüßungen in der voll besetzten Halle.

Zur Einstimmung hatte die Feuerwehrmusik Murg unter der Leitung ihres Dirigenten Robert Rüegsegger die „Generationsfanfare“ von Otto M. Schwarz gespielt und so für den festlichen Rahmen der Feier gesorgt. Sowohl Edith Becker als auch Xenia Hertel bedankten sich beim Gemeinderat, bei Bürgermeister Adrian Schmidle und bei Architekt Stefan Kammerer dafür, dass die Sabine-Spitz-Halle im vergangenen Jahr für über eine Million Euro von innen vollständig renoviert und neu gestaltet wurde.

Wenn die Kinder der Grundschule Niederhof auch schon nach den Sommerferien damit gerechnet hatten, ihren Sportunterricht wieder in der Halle abhalten zu können, konnte Stefan Kammerer die leichte Verzögerung bis in den Dezember gut begründen, da die eigentlichen Arbeiten, nachdem sämtliche Gelder für die Renovierung bewilligt waren, erst im April begonnen werden konnten, so dass er einen besonderen Dank an die 20 Handwerksbetriebe richten konnte, die Hand in Hand gearbeitet haben, so dass die Arbeiten bereits nach sechs Monaten abgeschlossen werden konnten.

Adrian Schmidle stimmte in seinen Grußworten in das Lob für die erfolgreichen Arbeiten ein. Er ging auf die Historie der Mehrzweckhalle, die 1968 errichtet wurde ein, wobei er selbst in den Jahren 1974 bis 1978 beim Besuch der Grundschule an der Sprossenwand der Turnhalle hochklettern musste.

Im Jahr 2010 wurde die Halle von außen energetisch saniert. 2012 wurde sie, aufgrund der sportlichen Leistungen von Sabine Spitz auf ihren jetzigen Namen „Sabine-Spitz-Halle“ umbenannt. Da sie zurzeit zu Trainingszwecken in Südafrika weilt, konnte sie an der Einweihung nicht teilnehmen.

Mit Beiträgen des Kindergarten Arche Noach, sowie Darbietungen der Schulklassen 2B und 4B der Grundschule von Niederhof, die von den Besuchern mit Klatschen und anhaltendem Beifall bedacht wurden, wurde das Programm fortgesetzt.

Mit zwei Liedern der Chorgemeinschaft Harmonie von Niederhof, die ausnahmsweise von Reinhard Döbele dirigiert wurden und der Einsegnung der Sabine-Spitz-Halle durch die beiden Pfarrer der evangelischen und katholischen Kirche, Wilhelm Brüggemann und Bolko von Reinersdorff, ging der offizielle Teil der Einweihung der Sabine-Spitz-Halle zu Ende. Die Frauen des Ortschaftsrats von Niederhof haben mit einem Imbiss dafür gesorgt, dass die Gäste auch danach noch gemütlich beisammen standen und sich über die Neugestaltung freuten.