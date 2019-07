Murg vor 4 Stunden

Einbruch in ein Vereinsheim in Niederhof

In der Nacht zum Sonntag, 14.07.2019, sind Unbekannte in ein Vereinsheim in Murg-Niederhof gewaltsam eingedrungen. Gegen 4 Uhr löste der Alarm aus. Vermutlich dadurch gestört, flüchteten die Einbrecher.