von mdc

Zu ihrem Hoffest lud am Samstag die Familie Behringer nach Hänner auf ihren barrierefreien Hof ein. Obwohl die Wettervorhersage nicht gerade gut war, sind die Gäste zahlreich gekommen. Beim Hoffest wurde wieder einiges geboten und so freuten sich klein und groß nicht nur über die Kutschfahrten, sondern auch über die Hofolympiade. Diese war barrierefrei und so auch für Menschen im Rollstuhl geeignet. Weiter gab es ein Blinden-Rolli-Parcours, Bogenschießen, Kasperle-Theater und Pfeils Puppenbühne.

Aus Holz schnitzten die Kinder zusammen mit Helmut Siegel (Mitte) Spielzeug. | Bild: Melanie Dramac

Das Fest findet alle zwei Jahre statt, auch in diesem Jahr war Nico Hefele zu Gast. Er zeigte, wie man trotz eines Handicaps, Reiten und mit einem Pferd umgehen kann. Helmut Siegel zeigte den Kindern in Workshops, wie man aus Naturmaterialien und durch Schnitzen Spielzeug herstellen kann. Auch für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt. Für die musikalische Unterhaltung sorgte das Jugendorchester Oberhof-Hänner unter der Leitung von Josef Klein. Es war ein tolles Rahmenprogramm mit viel Geselligkeit.

Gäste nehmen sich Motto zu Herzen

„Es freut mich sehr, dass wieder so viele Gäste gekommen sind und wir so tolle Gespräche haben“, sagte Heidi Behringer, die diesen Tag zusammen mit Aktion Mensch und der Lebenshilfe Südschwarzwald organisierte. Das Motto des Tages war „Inklusion – die Zukunft beginnt mit dir“. Dieses Motto nahmen sich sichtlich alle Gäste zu Herzen und daher war die Stimmung sehr warm, locker und voller Freude. Besonders Menschen mit Behinderung werden auf dem Behringer Hof gefördert. Das Hoffest hat auch in diesem Jahr wieder alle zusammen gebracht und begeistert.